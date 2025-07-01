Атака Росії на Дніпропетровщину — є загиблі

Вранці 1 липня російські загарбники знову завдали удару по Кам’янському району Дніпропетровської області. Місцева влада повідомляє про загиблих та поранених внаслідок атаки ворога.

Росія знову атакувала Дніпропетровщину

Про ситуацію в області розповів голова ОВА Сергій Лисак.

Ворог вдарив ракетою по Кам'янському району. Виникла пожежа. Наслідки уточнюємо. Залишайтеся у безпечному місці. Продовжується тривога, — написав він. Поширити

За його словами, внаслідок нової атаки російських окупантів на місто є загиблі та поранені.

Після ракетної атаки по Камʼянському району, на жаль, є загиблі та поранені. Деталі згодом. Сергій Лисак Голова Дніпропетровської ОВА

Окрім того, повідомляється, що одна людина загинула та ще одна дістала поранення внаслідок російського обстрілу Куцурубської громади, що у Миколаївській області.

Про це повідомив голова ОВА Віталій Кім у своїх соцмережах.

Зранку росіяни знову вдарили з артилерії по Куцурубській громаді. Вбили 75-річного пенсіонера на власному подвір’ї, його 76-річну дружину поранено, — йдеться в повідомленні Кіма. Поширити

За його словами, постраждалу шпиталізували.