Атака Росії на Дніпропетровщину — є загиблі
Категорія
Україна
Дата публікації

Атака Росії на Дніпропетровщину — є загиблі

Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
ДСНС
Read in English

Вранці 1 липня російські загарбники знову завдали удару по Кам’янському району Дніпропетровської області. Місцева влада повідомляє про загиблих та поранених внаслідок атаки ворога.

Головні тези:

  • Кількість загиблих та поранених наразі уточнюється.
  • Також повідомляється про жертв у Житомирській області.

Росія знову атакувала Дніпропетровщину

Про ситуацію в області розповів голова ОВА Сергій Лисак.

Ворог вдарив ракетою по Кам'янському району. Виникла пожежа. Наслідки уточнюємо. Залишайтеся у безпечному місці. Продовжується тривога, — написав він.

За його словами, внаслідок нової атаки російських окупантів на місто є загиблі та поранені.

Після ракетної атаки по Камʼянському району, на жаль, є загиблі та поранені. Деталі згодом.

Сергій Лисак

Сергій Лисак

Голова Дніпропетровської ОВА

Окрім того, повідомляється, що одна людина загинула та ще одна дістала поранення внаслідок російського обстрілу Куцурубської громади, що у Миколаївській області.

Про це повідомив голова ОВА Віталій Кім у своїх соцмережах.

Зранку росіяни знову вдарили з артилерії по Куцурубській громаді. Вбили 75-річного пенсіонера на власному подвір’ї, його 76-річну дружину поранено, — йдеться в повідомленні Кіма.

За його словами, постраждалу шпиталізували.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Масштабна атака дронів на Росію і Крим — перші подробиці та відео
“Бавовна” в Росії 1 липня - що відомо
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна уразила 12 районів зосередження солдатів РФ
Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
"Заборонено!". Сирський ухвалив важливе рішення для захисту військових
Олександр Сирський
Сирський

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?