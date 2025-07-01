Атака Росії на Дніпропетровщину — є загиблі

Вранці 1 липня російські загарбники знову завдали удару по Кам’янському району Дніпропетровської області. Місцева влада повідомляє про загиблих та поранених внаслідок атаки ворога.
Головні тези:
- Кількість загиблих та поранених наразі уточнюється.
- Також повідомляється про жертв у Житомирській області.
Росія знову атакувала Дніпропетровщину
Про ситуацію в області розповів голова ОВА Сергій Лисак.
За його словами, внаслідок нової атаки російських окупантів на місто є загиблі та поранені.
Окрім того, повідомляється, що одна людина загинула та ще одна дістала поранення внаслідок російського обстрілу Куцурубської громади, що у Миколаївській області.
Про це повідомив голова ОВА Віталій Кім у своїх соцмережах.
За його словами, постраждалу шпиталізували.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-