Атака дронов РФ по Кривому Рогу — три человека получили ранения
Категория
Украина
Дата публикации

Атака дронов РФ по Кривому Рогу — три человека получили ранения

Сергей Лысак / Днепропетровская ОВА
дроны
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Российские террористы атаковали Кривой Рог утром 30 июня беспилотными летательными аппаратами типа Shahed. В результате обстрела, по состоянию на 10.53, известно о трех пострадавших.

Главные тезисы

  • Российские террористы атаковали город утром 30 июня с помощью беспилотных летательных аппаратов типа Shahed, ранения получили три человека.
  • Штаб помощи пострадавшим был развернут в ближайшем дворце культуры Кривого Рога, где граждане могут получить необходимую помощь и поддержку.
  • В результате террористической атаки два беспилотника были уничтожены, а пожар произошел из-за попадания одного из дронов.

В Кривом Роге ранены три человека в результате атаки дронов РФ

Об этом сообщает глава Совета обороны города Кривого Рога Александр Вилкул.

Штаб помощи людям разворачиваем в ближайшем дворце культуры (местные поймут). Строительные материалы, заявления на материальную помощь от города.

По словам председателя Совета обороны города Кривого Рога, в результате террористической атаки врага пострадали три человека, среди которых один "тяжелый". Последний уже находится в операционной.

Как рассказал глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, во время атаки удалось уничтожить два беспилотника.

В результате попадания одной из дронов произошел пожар.

Среди пострадавших:

  • мужчина 52 лет — "тяжелый";

  • 44-летняя и 54-летняя женщины, оказавшие помощь на месте. Их состояние удовлетворительное.

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