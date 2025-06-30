Атака дронов РФ по Кривому Рогу — три человека получили ранения

Российские террористы атаковали Кривой Рог утром 30 июня беспилотными летательными аппаратами типа Shahed. В результате обстрела, по состоянию на 10.53, известно о трех пострадавших.
Главные тезисы
- Российские террористы атаковали город утром 30 июня с помощью беспилотных летательных аппаратов типа Shahed, ранения получили три человека.
- Штаб помощи пострадавшим был развернут в ближайшем дворце культуры Кривого Рога, где граждане могут получить необходимую помощь и поддержку.
- В результате террористической атаки два беспилотника были уничтожены, а пожар произошел из-за попадания одного из дронов.
В Кривом Роге ранены три человека в результате атаки дронов РФ
Об этом сообщает глава Совета обороны города Кривого Рога Александр Вилкул.
По словам председателя Совета обороны города Кривого Рога, в результате террористической атаки врага пострадали три человека, среди которых один "тяжелый". Последний уже находится в операционной.
Как рассказал глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, во время атаки удалось уничтожить два беспилотника.
В результате попадания одной из дронов произошел пожар.
Среди пострадавших:
мужчина 52 лет — "тяжелый";
44-летняя и 54-летняя женщины, оказавшие помощь на месте. Их состояние удовлетворительное.
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