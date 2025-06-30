Атака дронов РФ по Кривому Рогу — три человека получили ранения

Российские террористы атаковали Кривой Рог утром 30 июня беспилотными летательными аппаратами типа Shahed. В результате обстрела, по состоянию на 10.53, известно о трех пострадавших.

В Кривом Роге ранены три человека в результате атаки дронов РФ

Об этом сообщает глава Совета обороны города Кривого Рога Александр Вилкул.

Штаб помощи людям разворачиваем в ближайшем дворце культуры (местные поймут). Строительные материалы, заявления на материальную помощь от города. Поделиться

По словам председателя Совета обороны города Кривого Рога, в результате террористической атаки врага пострадали три человека, среди которых один "тяжелый". Последний уже находится в операционной.

Как рассказал глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, во время атаки удалось уничтожить два беспилотника.

В результате попадания одной из дронов произошел пожар.

Среди пострадавших: