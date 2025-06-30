Атака дронів РФ по Кривому Рогу — троє людей отримали поранення

Російські терористи атакували Кривий Ріг вранці 30 червня безпілотними літальними апаратами типу Shahed. Внаслідок обстрілу, станом на 10.53, відомо про трьох постраждалих.

У Кривому Розі поранено троє людей внаслідок атаки дронів РФ

Про це повідомляє голова Ради оборони міста Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Штаб допомоги людям розгортаємо у найближчому палаці культури (місцеві зрозуміють). Будівельні матеріали, заяви на матеріальну допомогу від міста. Поширити

За словами голови Ради оборони міста Кривого Рогу, внаслідок терористичної атаки ворога постраждали троє людей, серед яких один "важкий". Останній вже перебуває в операційній.

Як розповів голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, під час атаки вдалось знищити два безпілотники.

Внаслідок влучання одного з дронів сталась пожежа.

Серед постраждалих: