Атака дронів РФ по Кривому Рогу — троє людей отримали поранення
Категорія
Україна
Дата публікації

Атака дронів РФ по Кривому Рогу — троє людей отримали поранення

Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
Кривий Ріг

Російські терористи атакували Кривий Ріг вранці 30 червня безпілотними літальними апаратами типу Shahed. Внаслідок обстрілу, станом на 10.53, відомо про трьох постраждалих.

Головні тези:

  • Унаслідок атаки дронів РФ по Кривому Рогу троє людей отримали поранення, зокрема один з постраждалих стан важкий.
  • Голова Ради оборони міста Кривого Рогу заявив про розгортання штабу допомоги постраждалим в найближчому палаці культури.
  • Під час терористичної атаки вдалося знищити два безпілотники. Внаслідок влучання одного з дронів сталась пожежа.

У Кривому Розі поранено троє людей внаслідок атаки дронів РФ

Про це повідомляє голова Ради оборони міста Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Штаб допомоги людям розгортаємо у найближчому палаці культури (місцеві зрозуміють). Будівельні матеріали, заяви на матеріальну допомогу від міста.

За словами голови Ради оборони міста Кривого Рогу, внаслідок терористичної атаки ворога постраждали троє людей, серед яких один "важкий". Останній вже перебуває в операційній.

Як розповів голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, під час атаки вдалось знищити два безпілотники.

Внаслідок влучання одного з дронів сталась пожежа.

Серед постраждалих:

  • чоловік 52 років - "важкий";

  • 44-річна та 54-річна жінки, який надали допомогу на місці. Їхній стан задовільний.

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