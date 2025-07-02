Росія атакувала Україну 4 ракетами та 114 дронами
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія атакувала Україну 4 ракетами та 114 дронами

Повітряні Сили ЗСУ
Сили ППО звітують про результати своєї роботи

Протягом ночі 1 та 2 липня російські загарбники знову здійснювали повітряний напад на різні регіони України. Завдяки злагодженій роботі сил ППО вдалося успішно знешкодити 79 ворожих цілей.

Головні тези:

  • Цього разу російські дрони та ракети збивали на півночі, сході та півдні країни. 
  • Зафіксовано влучання ударного БпЛА противника у 14 локаціях.

Сили ППО звітують про результати своєї роботи

Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що ворог розпочав нову повітряну атаку на мирні міста та села України близько 21:00 1 липня.

Противник атакував 4-ма зенітними керованими ракетами С-300 із Курської обл. та 114-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Шаталово, Курськ , Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — рф.

Станом на 09.00 сили ППО змогли успішно знешкодити 79 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході та півдні країни.

Окрім того, уточнюється, що 40 — збито вогневими засобами ураження, 39 — локаційно втрачено/подавлено РЕБ.

За словами Повітряних сил ЗСУ, відбулося влучання ударного БпЛА противника у 14 локаціях, а також падіння збитих — на 2 локаціях.

Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають українські оборонці.

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