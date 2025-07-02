Росія атакувала Україну 4 ракетами та 114 дронами

Протягом ночі 1 та 2 липня російські загарбники знову здійснювали повітряний напад на різні регіони України. Завдяки злагодженій роботі сил ППО вдалося успішно знешкодити 79 ворожих цілей.

Сили ППО звітують про результати своєї роботи

Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що ворог розпочав нову повітряну атаку на мирні міста та села України близько 21:00 1 липня.

Противник атакував 4-ма зенітними керованими ракетами С-300 із Курської обл. та 114-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Шаталово, Курськ , Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — рф. Поширити

Станом на 09.00 сили ППО змогли успішно знешкодити 79 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході та півдні країни.

Окрім того, уточнюється, що 40 — збито вогневими засобами ураження, 39 — локаційно втрачено/подавлено РЕБ.

За словами Повітряних сил ЗСУ, відбулося влучання ударного БпЛА противника у 14 локаціях, а також падіння збитих — на 2 локаціях.