Росія атакувала Україну 4 ракетами та 114 дронами

Протягом ночі 1 та 2 липня російські загарбники знову здійснювали повітряний напад на різні регіони України. Завдяки злагодженій роботі сил ППО вдалося успішно знешкодити 79 ворожих цілей.
Головні тези:
- Цього разу російські дрони та ракети збивали на півночі, сході та півдні країни.
- Зафіксовано влучання ударного БпЛА противника у 14 локаціях.
Сили ППО звітують про результати своєї роботи
Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що ворог розпочав нову повітряну атаку на мирні міста та села України близько 21:00 1 липня.
Станом на 09.00 сили ППО змогли успішно знешкодити 79 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході та півдні країни.
Окрім того, уточнюється, що 40 — збито вогневими засобами ураження, 39 — локаційно втрачено/подавлено РЕБ.
За словами Повітряних сил ЗСУ, відбулося влучання ударного БпЛА противника у 14 локаціях, а також падіння збитих — на 2 локаціях.
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