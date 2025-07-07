Ранкова атака дронів РФ на Харків — майже 70 людей отримали поранення

У Харкові внаслідок атаки, що почалася після п’ятої ранку 7 липня, постраждали 36 людей, ще 33 звернулися по медичну допомогу після другого ранкового обстрілу.

У Харкові постраждало майже 70 людей через атаку дронів РФ

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Люди продовжують звертатись за медичною допомогою через атаку російських БпЛА на Харків вранці 7 липня. Станом на зараз відомо про 36 постраждалих, серед них - троє дітей.

Зросла до 33 і кількість постраждалих від ударів, що почалися після 10 ранку.

До 33 зросла кількість постраждалих внаслідок останньої атаки на Харків. Серед постраждалих - троє дітей: хлопці 8 і 17 років та 10-річна дівчинка. Вони мали гостру реакцію на стрес. Лікарі надають усім постраждалим необхідну допомогу. Поширити

Харків після атаки РФ

На жаль, одна людина загинула внаслідок другого обстрілу, - зазначив Синєгубов.

Вранці 7 липня ворог атакував Харків безпілотниками, зафіксовані влучання у Шевченківському та Слобідському районах. Було відомо про 31 постраждалого, із них троє - діти.

Близько 10:30 росіяни атакували Харків повторно, виникла пожежа у приватному секторі в Холодногірському районі. Спершу було відомо про трьох поранених, потім - про 16. Поширити

Сухопутні війська Збройних сил України повідомили, що 7 липня росіяни атакували будівлю Харківського обласного ТЦК та СП і прилеглу територію, там отримали поранення троє людей.