Ранкова атака дронів РФ на Харків — майже 70 людей отримали поранення
Категорія
Україна
Дата публікації

Ранкова атака дронів РФ на Харків — майже 70 людей отримали поранення

Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Харків

У Харкові внаслідок атаки, що почалася після п’ятої ранку 7 липня, постраждали 36 людей, ще 33 звернулися по медичну допомогу після другого ранкового обстрілу.

Головні тези:

  • У результаті ранкової атаки дронів РФ на Харків постраждали майже 70 людей, з них троє дітей.
  • Поранені негайно отримують медичну допомогу від лікарів.
  • Харків пережив дві атаки вранці 7 липня, які завдали значних збитків та призвели до численних поранень.

У Харкові постраждало майже 70 людей через атаку дронів РФ

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Люди продовжують звертатись за медичною допомогою через атаку російських БпЛА на Харків вранці 7 липня. Станом на зараз відомо про 36 постраждалих, серед них - троє дітей.

Зросла до 33 і кількість постраждалих від ударів, що почалися після 10 ранку.

До 33 зросла кількість постраждалих внаслідок останньої атаки на Харків. Серед постраждалих - троє дітей: хлопці 8 і 17 років та 10-річна дівчинка. Вони мали гостру реакцію на стрес. Лікарі надають усім постраждалим необхідну допомогу.

Харків після атаки РФ

На жаль, одна людина загинула внаслідок другого обстрілу, - зазначив Синєгубов.

Вранці 7 липня ворог атакував Харків безпілотниками, зафіксовані влучання у Шевченківському та Слобідському районах. Було відомо про 31 постраждалого, із них троє - діти.

Близько 10:30 росіяни атакували Харків повторно, виникла пожежа у приватному секторі в Холодногірському районі. Спершу було відомо про трьох поранених, потім - про 16.

Сухопутні війська Збройних сил України повідомили, що 7 липня росіяни атакували будівлю Харківського обласного ТЦК та СП і прилеглу територію, там отримали поранення троє людей.

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Харків

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