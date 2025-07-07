Ранкова атака дронів РФ на Харків — майже 70 людей отримали поранення

У Харкові внаслідок атаки, що почалася після п’ятої ранку 7 липня, постраждали 36 людей, ще 33 звернулися по медичну допомогу після другого ранкового обстрілу.
Головні тези:
- У результаті ранкової атаки дронів РФ на Харків постраждали майже 70 людей, з них троє дітей.
- Поранені негайно отримують медичну допомогу від лікарів.
- Харків пережив дві атаки вранці 7 липня, які завдали значних збитків та призвели до численних поранень.
У Харкові постраждало майже 70 людей через атаку дронів РФ
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Люди продовжують звертатись за медичною допомогою через атаку російських БпЛА на Харків вранці 7 липня. Станом на зараз відомо про 36 постраждалих, серед них - троє дітей.
Зросла до 33 і кількість постраждалих від ударів, що почалися після 10 ранку.
На жаль, одна людина загинула внаслідок другого обстрілу, - зазначив Синєгубов.
Вранці 7 липня ворог атакував Харків безпілотниками, зафіксовані влучання у Шевченківському та Слобідському районах. Було відомо про 31 постраждалого, із них троє - діти.
Сухопутні війська Збройних сил України повідомили, що 7 липня росіяни атакували будівлю Харківського обласного ТЦК та СП і прилеглу територію, там отримали поранення троє людей.
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