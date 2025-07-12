Росія вдарили КАБами по Харкову — постраждали цивільні

Уранці 12 липня армія РФ завдали комбінованого удару по Харкову. Для цього вона використала керовані авіабомби та ударні дрони. Згідно з останніми даними, були поранені щонайменше двоє людей.

Нова атака РФ на Харків — що відомо

Про ситуацію в місті розповіли мер Харкова Ігор Терехов та начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За словами міського голови, росіяни завдали удару КАБом по житловому масиву у Київському районі.

Є інформацію про постраждалого, — заявив Терехов. Поширити

Згодом стало відомо, що у бік міста рухається група "Шахедів".

Можливі ще удари по Харкову. Будьте обережні, — попередив мер.

Близько 06:30 він повідомив, що по Харкову було завдано десять ударів — двома КАБами та вісьмома бойовими дронами типу "Шахед".

Основний удар прийшовся по нежитловому об’єкту — кілька років не працюючому підприємству. Унаслідок влучань виникли загоряння складських будівель. Поширити

Окрім того, вказано, що один з російських дронів уразив об’єкт критичної інфраструктури.

За словами Терехова, у кількох житлових будинках вибито вікна, пошкоджено міські електромережі та кілька автомобілів.