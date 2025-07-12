Росія вдарили КАБами по Харкову — постраждали цивільні

Уранці 12 липня армія РФ завдали комбінованого удару по Харкову. Для цього вона використала керовані авіабомби та ударні дрони. Згідно з останніми даними, були поранені щонайменше двоє людей.
Головні тези:
- У місті спалахнули пожежі, пошкоджені житлові будинки та критична інфраструктура.
- Відомо про поранення двох чоловіків, вони були госпіталізовані.
Нова атака РФ на Харків — що відомо
Про ситуацію в місті розповіли мер Харкова Ігор Терехов та начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За словами міського голови, росіяни завдали удару КАБом по житловому масиву у Київському районі.
Згодом стало відомо, що у бік міста рухається група "Шахедів".
Можливі ще удари по Харкову. Будьте обережні, — попередив мер.
Близько 06:30 він повідомив, що по Харкову було завдано десять ударів — двома КАБами та вісьмома бойовими дронами типу "Шахед".
Окрім того, вказано, що один з російських дронів уразив об’єкт критичної інфраструктури.
За словами Терехова, у кількох житлових будинках вибито вікна, пошкоджено міські електромережі та кілька автомобілів.
Згодом глава Харківської ОВА Олег Синєгубов офіційно підтвердив, що внаслідок атаки поранені двоє чоловіків віком 33 та 55 років. Вони були шпиталізовані.
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