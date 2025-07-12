РФ атаковала Черновцы — есть погибшие и тяжелораненые

На рассвете 12 июля российские оккупанты атаковали Буковину 4-мя БпЛА типа "шахед" и одной ракетой. Согласно последним данным, по меньшей мере 2 человека погибли и еще 14 получили ранения.

Атака РФ на Черновцы — что известно

О ситуации в городе рассказал глава местной ОГА Руслан Запаранюк.

К сожалению, от падения обломков вражеских объектов в Черновцах погибли два человека — 26-летняя девушка и 43-летний мужчина. Мои глубокие соболезнования родным и близким… Руслан Запаранюк Глава Черновицкой ОГА

Кроме того, указано, что еще 4 человека тяжело ранены. За их жизнь сейчас борются врачи.

Также сообщается, что 10 местных жителей получили легкие телесные повреждения. Им оказана медицинская помощь на месте.

В Черновцах повреждены несколько жилых домов, магазинов, административных зданий и автомобилей. Поделиться

По словам главы ОГА, на местах работают все профильные службы.