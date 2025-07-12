РФ атаковала Черновцы — есть погибшие и тяжелораненые

На рассвете 12 июля российские оккупанты атаковали Буковину 4-мя БпЛА типа "шахед" и одной ракетой. Согласно последним данным, по меньшей мере 2 человека погибли и еще 14 получили ранения.
Главные тезисы
- 4 человека получили тяжелые ранения, 10 – легкие телесные повреждения.
- Повреждены жилые дома, магазины, административные здания и автомобили.
Атака РФ на Черновцы — что известно
О ситуации в городе рассказал глава местной ОГА Руслан Запаранюк.
Кроме того, указано, что еще 4 человека тяжело ранены. За их жизнь сейчас борются врачи.
Также сообщается, что 10 местных жителей получили легкие телесные повреждения. Им оказана медицинская помощь на месте.
По словам главы ОГА, на местах работают все профильные службы.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-