РФ атаковала Черновцы — есть погибшие и тяжелораненые
Категория
Украина
Дата публикации

РФ атаковала Черновцы — есть погибшие и тяжелораненые

Черновицкая ОВА
Атака РФ на Черновцы - что известно
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На рассвете 12 июля российские оккупанты атаковали Буковину 4-мя БпЛА типа "шахед" и одной ракетой. Согласно последним данным, по меньшей мере 2 человека погибли и еще 14 получили ранения.

Главные тезисы

  • 4 человека получили тяжелые ранения, 10 – легкие телесные повреждения.
  • Повреждены жилые дома, магазины, административные здания и автомобили.

Атака РФ на Черновцы — что известно

О ситуации в городе рассказал глава местной ОГА Руслан Запаранюк.

К сожалению, от падения обломков вражеских объектов в Черновцах погибли два человека — 26-летняя девушка и 43-летний мужчина. Мои глубокие соболезнования родным и близким…

Руслан Запаранюк

Руслан Запаранюк

Глава Черновицкой ОГА

Кроме того, указано, что еще 4 человека тяжело ранены. За их жизнь сейчас борются врачи.

Также сообщается, что 10 местных жителей получили легкие телесные повреждения. Им оказана медицинская помощь на месте.

В Черновцах повреждены несколько жилых домов, магазинов, административных зданий и автомобилей.

По словам главы ОГА, на местах работают все профильные службы.

Не приближайтесь к соответствующим локациям! Это может быть опасно, — предупредил Запаранюк.

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