Россия ночью атаковала Украину 26 ракетами и 597 дронами

Утром 12 июля глава государства Владимир Зеленский сообщил, что для нового воздушного нападения на мирные украинские города и села страна-агрессор РФ использовала 26 крылатых ракет и 597 дронов, более половины из них - "шахеды".
Главные тезисы
- Зеленский призвал мир к усилению санкционного давления на Россию.
- В этот раз силы ПВО смогли уничтожить 344 вражеских цели.
Зеленский отреагировал на новую атаку РФ
К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 10:00 противовоздушной обороной сбито 344 средства воздушного нападения противника:
319 вражеских БпЛА типа Shahed;
25 крылатых ракет Х-101.
Более того, 258 дронов-имитаторов — локационно потеряны/подавлены РЭБ.
Воздушные силы ВСУ отмечают, что произошло попадание 1-й ракеты и 20 ударных БпЛА в 5 локациях, а также падение сбитых — на 19 локациях.
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