Россия ночью атаковала Украину 26 ракетами и 597 дронами

Этой ночью Россия наносила удары от Харьковщины и Сумщины до Львовщины и Буковины. Было 26 крылатых ракет и 597 дронов, более половины из них — «шахеды». Более 20 ракет и подавляющее количество ударных дронов обезврежены. Спасибо нашим силам ПВО за результат.