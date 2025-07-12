Россия ночью атаковала Украину 26 ракетами и 597 дронами
Категория
Украина
Дата публикации

Россия ночью атаковала Украину 26 ракетами и 597 дронами

Владимир Зеленский
Зеленский отреагировал на новую атаку РФ
Читати українською

Утром 12 июля глава государства Владимир Зеленский сообщил, что для нового воздушного нападения на мирные украинские города и села страна-агрессор РФ использовала 26 крылатых ракет и 597 дронов, более половины из них - "шахеды".

Главные тезисы

  • Зеленский призвал мир к усилению санкционного давления на Россию.
  • В этот раз силы ПВО смогли уничтожить 344 вражеских цели.

Зеленский отреагировал на новую атаку РФ

Этой ночью Россия наносила удары от Харьковщины и Сумщины до Львовщины и Буковины. Было 26 крылатых ракет и 597 дронов, более половины из них — «шахеды». Более 20 ракет и подавляющее количество ударных дронов обезврежены. Спасибо нашим силам ПВО за результат.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 10:00 противовоздушной обороной сбито 344 средства воздушного нападения противника:

  • 319 вражеских БпЛА типа Shahed;

  • 25 крылатых ракет Х-101.

Более того, 258 дронов-имитаторов — локационно потеряны/подавлены РЭБ.

Воздушные силы ВСУ отмечают, что произошло попадание 1-й ракеты и 20 ударных БпЛА в 5 локациях, а также падение сбитых — на 19 локациях.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
ЕС смог обхитрить Трампа ради спасения Украины
Евросоюз успешно переманил Трампа на свою сторону
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
РФ атаковала Черновцы — есть погибшие и тяжелораненые
Черновицкая ОВА
Атака РФ на Черновцы - что известно
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
В НАТО начались тайные переговоры касательно Украины
Что известно о переговорах в НАТО

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?