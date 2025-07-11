ЕС смог обхитрить Трампа ради спасения Украины

Возвращение Дональда Трампа в Белый дом создало множество проблем для лидеров Европы, особенно в вопросе усиления Украины на фоне российской агрессии. Прошло несколько месяцев, прежде чем официальный Брюссель смог отыскать инструменты для возобновления диалога с президентом США по этому поводу.
Главные тезисы
- Новый подход Европы истощил терпение Трампа по отношению к Путину.
- Существует высокая вероятность того, что вскоре президент США усилит санкционное давление на РФ.
Евросоюз успешно переманил Трампа на свою сторону
Как удалось узнать журналистам, члены блока решили изменить тактику и начали использовать лесть и давление, чтобы заручиться поддержкой президента США в вопросе помощи Украине.
К примеру, немецкий лидер Фридрих Мерц хвалил Трампа за мощные удары по ядерным объектам Ирана.
Канцлер ФРГ и его коллеги в Европе начали намекать главе Белого дома, что он может сделать нечто подобное для защиты Украины.
Однако речь шла не о бомбардировках России, а о мощном усилении санкционного давления на страну-агрессорку.
Все старания европейских союзников Киева действительно имели эффект: президент США не только решил дать Украине дополнительное вооружение, но и намекнул, что в скором времени нанесет санкционный удар по РФ.
Вполне возможно, что вскоре американский лидер перейдет к решительным действиям.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-