Возвращение Дональда Трампа в Белый дом создало множество проблем для лидеров Европы, особенно в вопросе усиления Украины на фоне российской агрессии. Прошло несколько месяцев, прежде чем официальный Брюссель смог отыскать инструменты для возобновления диалога с президентом США по этому поводу.

Евросоюз успешно переманил Трампа на свою сторону

Как удалось узнать журналистам, члены блока решили изменить тактику и начали использовать лесть и давление, чтобы заручиться поддержкой президента США в вопросе помощи Украине.

К примеру, немецкий лидер Фридрих Мерц хвалил Трампа за мощные удары по ядерным объектам Ирана.

Канцлер ФРГ и его коллеги в Европе начали намекать главе Белого дома, что он может сделать нечто подобное для защиты Украины.

Однако речь шла не о бомбардировках России, а о мощном усилении санкционного давления на страну-агрессорку.

Эти апелляции стали последним шагом в попытках привлечь Трампа к нанесению сокрушительного удара по экономике РФ за ее нападение на Украину. Поделиться

Все старания европейских союзников Киева действительно имели эффект: президент США не только решил дать Украине дополнительное вооружение, но и намекнул, что в скором времени нанесет санкционный удар по РФ.

Новый подход европейских лидеров истощил терпение Трампа по отношению к Путину. И после нескольких месяцев телефонных разговоров между ними, надежды на то, что Трамп сможет добиться перемирия в Украине, иссякли. Поделиться

Вполне возможно, что вскоре американский лидер перейдет к решительным действиям.