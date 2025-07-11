"Он разочарован". Трамп анонсировал важное заявление относительно РФ
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Политика
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"Он разочарован". Трамп анонсировал важное заявление относительно РФ

Трамп готов к решительным действиям
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Источник:  NBC News

Американский лидер Дональд Трамп уже 14 июля намерен сделать "важное заявление" в отношении страны-агрессорки России. Что важно понимать, накануне он несколько раз жаловался на российского диктатора Владимира Путина, не желающего завершать войну против Украины.

Главные тезисы

  • Трамп не хочет раскрывать, что на самом деле задумал.
  • По мнению экспертов, сенат США может одобрить законопроект с санкциями против России.

Трамп готов к решительным действиям

Важное заявление касательно России американский лидер анонсировал во время телефонного интервью NBC.

Президент США четко дал понять журналистам, что это произойдет 14 июля.

Президент сказал, что он разочарован Россией и сказал, что он в понедельник планирует важное заявление по России, — сообщает СМИ.

Однако Дональд Трамп не захотел раскрывать, о чем конкретно будет идти речь.

Также недавно президент США официально подтвердил, что договорился о предоставлении американского оружия Украине "через НАТО" и чтобы Альянс "на 100%" платил за него.

Что важно понимать, речь идет в том числе и о дополнительных ЗРК Patriot.

Как удалось узнать журналистам, Трамп также намерен впервые после возвращения в Белый дом передать Украине оружие из запасов США на 300 млн. по механизму президентских полномочий.

В Сенате США с весны ожидает дальнейшего движения законопроект с санкциями против России и государств, покупающих у нее энергоресурсы. Раздаются оценки, что он может быть одобрен до конца июля.

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