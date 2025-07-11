"Он разочарован". Трамп анонсировал важное заявление относительно РФ

Американский лидер Дональд Трамп уже 14 июля намерен сделать "важное заявление" в отношении страны-агрессорки России. Что важно понимать, накануне он несколько раз жаловался на российского диктатора Владимира Путина, не желающего завершать войну против Украины.

Трамп готов к решительным действиям

Важное заявление касательно России американский лидер анонсировал во время телефонного интервью NBC.

Президент США четко дал понять журналистам, что это произойдет 14 июля.

Президент сказал, что он разочарован Россией и сказал, что он в понедельник планирует важное заявление по России, — сообщает СМИ. Поделиться

Однако Дональд Трамп не захотел раскрывать, о чем конкретно будет идти речь.

Также недавно президент США официально подтвердил, что договорился о предоставлении американского оружия Украине "через НАТО" и чтобы Альянс "на 100%" платил за него.

Что важно понимать, речь идет в том числе и о дополнительных ЗРК Patriot.

Как удалось узнать журналистам, Трамп также намерен впервые после возвращения в Белый дом передать Украине оружие из запасов США на 300 млн. по механизму президентских полномочий.