"Він розчарований". Трамп анонсував важливу заяву щодо РФ
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"Він розчарований". Трамп анонсував важливу заяву щодо РФ

Трамп
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Джерело:  NBC News

Американський лідер Дональд Трамп уже 14 липня має намір зробити "важливу заяву" щодо країни-агресорки Росії. Що важливо розуміти, напередодні він кілька разів скаржився на російського диктатора Володимира Путіна, який не хоче завершувати війну проти України.

Головні тези:

  • Трамп не хоче розкривати, що наразі замислив.
  • На думку експертів, сенат США може схвалити законопроєкт із санкціями проти Росії.

Трамп готовий до рішучих дій

Важливу заяву щодо Росії американський лідер анонсував під час телефонного інтерв’ю NBC.

Президент США чітко дав зрозуміти журналістам, що це станеться 14 липня.

Президент сказав, що він розчарований Росією і сказав, що він у понеділок планує важливу заяву щодо Росії, — повідомляє ЗМІ.

Однак Дональд Трамп не захотів розкривати, про що конкретно буде йтися.

Також нещодавно президент США офіційно підтвердив, що домовився про надання американської зброї Україні "через НАТО" і щоб Альянс "на 100%" платив за неї.

Що важливо розуміти, мовиться зокрема й про додаткові ЗРК Patriot.

Як вдалося дізнатися журналістам, Трамп також має намір вперше після повернення у Білий дім передати Україні зброю із запасів США на 300 млн за механізмом президентських повноважень.

У Сенаті США з весни очікує на подальший рух законопроєкт із санкціями проти Росії і держав, які купують у неї енергоресурси. Лунають оцінки, що він може бути схвалений до кінця липня.

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