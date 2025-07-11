Трамп заключил новое соглашение с НАТО относительно Украины
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Политика
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Трамп заключил новое соглашение с НАТО относительно Украины

Детали соглашения США и НАТО
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Источник:  CNN

По словам президента США Дональда Трампа, ему удалось успешно договориться с руководством Альянса о поставках американского вооружения в Украину через блок. Он также утверждает, что НАТО оплатит это оружие "на сто процентов".

Главные тезисы

  • Альянс пока не подтвердил факт заключения такого соглашения.
  • Трамп также анонсировал важное заявление по России, которое планирует сделать 14 июля.

Детали соглашения США и НАТО

Мы отправляем оружие в НАТО, и Североатлантический союз оплачивает это вооружение на сто процентов… Мы отправим Patriot в НАТО, а затем он распределит их.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

По словам американских журналистов, они уже обратились к руководству Альянса за комментарием по этому поводу.

Однако пока ни генсек НАТО Марк Рютте, ни один другой член его команды эту информацию не подтвердили.

На фоне последних событий Дональд Трамп объявил, что уже 14 июля сделает "важное заявление" касательно России, однако пока не раскрыл деталей.

Я разочарован Россией... в понедельник сделаю важное заявление относительно России, — подчеркнул американский лидер.

Как удалось узнать журналистам, Дональд Трамп впервые с момента возвращения в Белый дом решил направить оружие Украине в рамках своих президентских полномочий.

По предварительным данным, его стоимость может составить около 300 миллионов долларов.

В первую очередь, речь идет о поставках Киеву 155-мм снарядов и высокоточных ракет GMLRS.

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