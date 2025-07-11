Трамп уклав нову угоду з НАТО щодо України

За словами президента США Дональда Трампа, йому вдалося успішно домовитися з керівництвом Альянсу стосовно постачання американського озброєння в Україну через блок. Він також стверджує, що НАТО оплатить цю зброю "на сто відсотків".

Деталі угоди США та НАТО

Ми відправляємо зброю до НАТО, і Альянс оплачує це озброєння на сто відсотків… Ми відправимо Patriot до НАТО, а потім він розподілить їх. Дональд Трамп Президент США

За словами американських журналістів, вони уже звернулися до керівництва Альянсу за коментарем з цього приводу.

Однак поки ні генсек НАТО Марк Рютте, ні жоден інший член його команди цю інформацію не підтвердили.

На тлі останніх події Дональд Трамп оголосив, що вже 14 липня зробить "важливу заяву" щодо Росії, однак поки не розкрив деталей.

Я розчарований Росією... у понеділок зроблю важливу заяву щодо Росії, — наголосив американський лідер. Поширити

Як вдалося дізнатися журналістам, Дональд Трамп вперше з моменту повернення у Білий дім вирішив надіслати зброю Україні у межах своїх президентських повноважень.

За попередніми даними, її вартість може становити близько 300 мільйонів доларів.

Насамперед йдеться про постачання Києву 155-мм снарядів і високоточних ракет GMLRS.