Трамп уклав нову угоду з НАТО щодо України

За словами президента США Дональда Трампа, йому вдалося успішно домовитися з керівництвом Альянсу стосовно постачання американського озброєння в Україну через блок. Він також стверджує, що НАТО оплатить цю зброю "на сто відсотків".
Головні тези:
- Альянс поки не підтвердив факт укладення такої угоди.
- Трамп також анонсував важливу заяву щодо Росії, яку планує зробити 14 липня.
Деталі угоди США та НАТО
За словами американських журналістів, вони уже звернулися до керівництва Альянсу за коментарем з цього приводу.
Однак поки ні генсек НАТО Марк Рютте, ні жоден інший член його команди цю інформацію не підтвердили.
На тлі останніх події Дональд Трамп оголосив, що вже 14 липня зробить "важливу заяву" щодо Росії, однак поки не розкрив деталей.
Як вдалося дізнатися журналістам, Дональд Трамп вперше з моменту повернення у Білий дім вирішив надіслати зброю Україні у межах своїх президентських повноважень.
За попередніми даними, її вартість може становити близько 300 мільйонів доларів.
Насамперед йдеться про постачання Києву 155-мм снарядів і високоточних ракет GMLRS.
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