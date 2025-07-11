ЄС зміг обхитрити Трампа задля порятунку України
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ЄС зміг обхитрити Трампа задля порятунку України

Трамп
Джерело:  The New York Times

Повернення Дональда Трампа у Білий дім створило багато проблем для лідерів Європи, особливо у питанні посилення України на тлі російської агресії. Минуло кілька місяців, перш ніж офіційний Брюссель зміг відшукати інструменти для відновлення діалогу з президентом США з цього приводу.

Головні тези:

  • Новий підхід Європи виснажив терпіння Трампа щодо Путіна.
  • Існує висока ймовірність того, що незабаром президент США посилить санкційний тиск на РФ.

Євросоюз успішно переманив Трампа на свій бік

Як вдалося дізнатися журналістам, члени блоку вирішили змінити тактику й почали використовувати лестощі та тиск, щоб заручитися підтримкою президента США у питанні допомоги України.

До прикладу, німецький лідер Фрідріх Мерц хвалив Трампа за потужні удари по ядерних об'єктах Ірану.

Канцлер ФРН та його колеги в Європі почали натякати очільнику Білого дому, що він може зробити щось подібне для захисту України.

Однак йшлося не про бомбардування Росії, а про потужне посилення санкційного тиску на країну-агресорку.

Ці апеляції стали останнім кроком у спробах залучити Трампа до нанесення нищівного удару по економіці РФ за її напад на Україну.

Усі старання європейських союзників Києва дійсно мали ефект: президент США не лише вирішив дати Україні додаткове озброєння, а й натякнув, що незабаром завдасть санкційного удару по РФ.

Новий підхід європейських лідерів виснажив терпіння Трампа щодо Путіна. І після кількох місяців телефонних розмов між ними, надії на те, що Трамп зможе домогтися перемир'я в Україні, вичерпалися.

Цілком можливо, незабаром американський лідер перейде до рішучих дій.

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