Повернення Дональда Трампа у Білий дім створило багато проблем для лідерів Європи, особливо у питанні посилення України на тлі російської агресії. Минуло кілька місяців, перш ніж офіційний Брюссель зміг відшукати інструменти для відновлення діалогу з президентом США з цього приводу.
Головні тези:
- Новий підхід Європи виснажив терпіння Трампа щодо Путіна.
- Існує висока ймовірність того, що незабаром президент США посилить санкційний тиск на РФ.
Євросоюз успішно переманив Трампа на свій бік
Як вдалося дізнатися журналістам, члени блоку вирішили змінити тактику й почали використовувати лестощі та тиск, щоб заручитися підтримкою президента США у питанні допомоги України.
До прикладу, німецький лідер Фрідріх Мерц хвалив Трампа за потужні удари по ядерних об'єктах Ірану.
Канцлер ФРН та його колеги в Європі почали натякати очільнику Білого дому, що він може зробити щось подібне для захисту України.
Однак йшлося не про бомбардування Росії, а про потужне посилення санкційного тиску на країну-агресорку.
Усі старання європейських союзників Києва дійсно мали ефект: президент США не лише вирішив дати Україні додаткове озброєння, а й натякнув, що незабаром завдасть санкційного удару по РФ.
Цілком можливо, незабаром американський лідер перейде до рішучих дій.
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