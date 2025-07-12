Генерал-майор Бундесвера Кристиан Фрейдинг официально подтвердил, что Украина смогла заключить соглашение о производстве дальнобойных ракет за счет финансирования Германии. Первые партии для ВСУ поступят уже в июле 2025 года.
Главные тезисы
- Германия предоставит Украине большое трехзначное количество дальнобойных ракет.
- Сейчас также ведутся переговоры по поставкам новых систем ПВО для Украины.
Что известно о соглашении Украины и Германии
Как отметил Кристиан Фрейдинг, его подписала украинская промышленность и Министерство обороны.
Также отмечено, что о самой программе удалось договориться еще в мае.
Кристиан Фрейдинг также дал понять, что первые дальнобойные ракеты должны поступить на вооружение сил обороны Украины уже в конце июля.
По его словам, в целом "речь будет идти о большом трехзначном количестве".
Немецкий генерал-майор озвучил прогноз, что это существенно усилит противовоздушную оборону Украины и ее потенциал в ближайшие недели и месяцы.
Как отметил Фрейдинг, официальный Берлин "тесно координирует действия с союзниками" по вопросу поставки в Украину новых систем ПВО средней и большой дальности.
Сейчас также продолжаются переговоры на всех уровнях по поводу потенциальных поставок в Украину одной или двух систем Patriot, которые Германия планирует приобрести у Штатов.
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