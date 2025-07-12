Германия предоставит Украине "большое трехзначное количество" дальнобойных ракет
Категория
Украина
Дата публикации

Германия предоставит Украине "большое трехзначное количество" дальнобойных ракет

Что известно о соглашении Украины и Германии
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Источник:  ZDF

Генерал-майор Бундесвера Кристиан Фрейдинг официально подтвердил, что Украина смогла заключить соглашение о производстве дальнобойных ракет за счет финансирования Германии. Первые партии для ВСУ поступят уже в июле 2025 года.

Главные тезисы

  • Германия предоставит Украине большое трехзначное количество дальнобойных ракет.
  • Сейчас также ведутся переговоры по поставкам новых систем ПВО для Украины.

Что известно о соглашении Украины и Германии

Как отметил Кристиан Фрейдинг, его подписала украинская промышленность и Министерство обороны.

Также отмечено, что о самой программе удалось договориться еще в мае.

Кристиан Фрейдинг также дал понять, что первые дальнобойные ракеты должны поступить на вооружение сил обороны Украины уже в конце июля.

По его словам, в целом "речь будет идти о большом трехзначном количестве".

Немецкий генерал-майор озвучил прогноз, что это существенно усилит противовоздушную оборону Украины и ее потенциал в ближайшие недели и месяцы.

Нам нужны системы вооружения, способные проникать глубоко в глубь российской территории и атаковать склады, командные пункты, аэродромы и самолеты, — подчеркнул он.

Как отметил Фрейдинг, официальный Берлин "тесно координирует действия с союзниками" по вопросу поставки в Украину новых систем ПВО средней и большой дальности.

Сейчас также продолжаются переговоры на всех уровнях по поводу потенциальных поставок в Украину одной или двух систем Patriot, которые Германия планирует приобрести у Штатов.

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