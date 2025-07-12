Трамп резко изменил риторику по отношению к Путину, но есть нюанс
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Трамп резко изменил риторику по отношению к Путину, но есть нюанс

ЕС не может довериться Трампу
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Источник:  Financial Times

В последние недели американский президент Дональд Трамп демонстрирует резкое изменение риторики в отношении российского диктатора Владимира Путина и страны-агрессорки РФ в целом. Однако лидеры Европы все еще насторожены, поскольку не верят, что Белый дом готов занять четкую проукраинскую позицию.

Главные тезисы

  • Несмотря на оптимистические заявления, пока нет конкретных действий со стороны Трампа.
  • Зеленский делает все возможное, чтобы получить поддержку президента США.

ЕС не может довериться Трампу

По словам инсайдеров СМИ, последние громкие заявления главы Белого дома подарили Европе "определенную надежду" на прогресс в вопросе помощи Украине.

Однако главная проблема заключается в том, что реальных подтверждений изменения позиции Дональда Трампа на этот счет пока нет.

Существует высокая вероятность того, что президент США до сих пор склонен видеть российского диктатором своим ключевым союзником в переговорах по любому урегулированию, а украинского лидера Владимира Зеленского — главным препятствием для заключения действенного мирного соглашения.

Есть небольшое перевозбуждение из-за смены тона. Но мы не видим, чтобы это выливалось в какие-то серьезные действия, — пожаловался журналистам один из анонимных источников в Европе.

Несмотря на это, никто не может отрицать тот факт, что Зеленский все же смог найти общий язык с Трампом.

В этом ему максимально помогли президент Франции Эмманюэль Макрон и британский премьер Кир Стармер.

Они призвали украинского лидера чаще благодарить президента США за поддержку и помощь, чтобы не потерять его благосклонность.

Несмотря на это, Зеленский до сих пор имеет дело с администрацией, в которой глубоко укоренился скептицизм по поводу помощи Киеву.

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