Трамп резко изменил риторику по отношению к Путину, но есть нюанс

В последние недели американский президент Дональд Трамп демонстрирует резкое изменение риторики в отношении российского диктатора Владимира Путина и страны-агрессорки РФ в целом. Однако лидеры Европы все еще насторожены, поскольку не верят, что Белый дом готов занять четкую проукраинскую позицию.
Главные тезисы
- Несмотря на оптимистические заявления, пока нет конкретных действий со стороны Трампа.
- Зеленский делает все возможное, чтобы получить поддержку президента США.
ЕС не может довериться Трампу
По словам инсайдеров СМИ, последние громкие заявления главы Белого дома подарили Европе "определенную надежду" на прогресс в вопросе помощи Украине.
Однако главная проблема заключается в том, что реальных подтверждений изменения позиции Дональда Трампа на этот счет пока нет.
Существует высокая вероятность того, что президент США до сих пор склонен видеть российского диктатором своим ключевым союзником в переговорах по любому урегулированию, а украинского лидера Владимира Зеленского — главным препятствием для заключения действенного мирного соглашения.
Несмотря на это, никто не может отрицать тот факт, что Зеленский все же смог найти общий язык с Трампом.
В этом ему максимально помогли президент Франции Эмманюэль Макрон и британский премьер Кир Стармер.
Они призвали украинского лидера чаще благодарить президента США за поддержку и помощь, чтобы не потерять его благосклонность.
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