Трамп резко изменил риторику по отношению к Путину, но есть нюанс

В последние недели американский президент Дональд Трамп демонстрирует резкое изменение риторики в отношении российского диктатора Владимира Путина и страны-агрессорки РФ в целом. Однако лидеры Европы все еще насторожены, поскольку не верят, что Белый дом готов занять четкую проукраинскую позицию.

ЕС не может довериться Трампу

По словам инсайдеров СМИ, последние громкие заявления главы Белого дома подарили Европе "определенную надежду" на прогресс в вопросе помощи Украине.

Однако главная проблема заключается в том, что реальных подтверждений изменения позиции Дональда Трампа на этот счет пока нет.

Существует высокая вероятность того, что президент США до сих пор склонен видеть российского диктатором своим ключевым союзником в переговорах по любому урегулированию, а украинского лидера Владимира Зеленского — главным препятствием для заключения действенного мирного соглашения.

Есть небольшое перевозбуждение из-за смены тона. Но мы не видим, чтобы это выливалось в какие-то серьезные действия, — пожаловался журналистам один из анонимных источников в Европе. Поделиться

Несмотря на это, никто не может отрицать тот факт, что Зеленский все же смог найти общий язык с Трампом.

В этом ему максимально помогли президент Франции Эмманюэль Макрон и британский премьер Кир Стармер.

Они призвали украинского лидера чаще благодарить президента США за поддержку и помощь, чтобы не потерять его благосклонность.