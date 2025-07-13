"Есть хорошие результаты". Зеленский подвел итоги недели
Категория
Украина
Дата публикации

"Есть хорошие результаты". Зеленский подвел итоги недели

Владимир Зеленский
Зеленский
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13 июля глава государства Владимир Зеленский заявил, что Украина пережила еще 7 дней масштабных российских ударов по Украине: более 1800 дронов, более 1200 управляемых авиабомб и 83 ракеты разных типов. Однако есть и положительные новости.

Главные тезисы

  • Дроны-перехватчики эффективно работают на защите украинского неба.
  • Зеленский еще раз призвал союзников к решительным действиям.

Какой была последняя неделя для Украины

По мнению украинского лидера, российские захватчики усиливают террор против городов и общин, чтобы еще больше запугивать наших людей.

Но, несмотря на планы Москвы, есть хорошие результаты работы сил ПВО.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Глава государства обратил внимание на то, что абсолютно каждая встреча с союзниками на этой неделе была о масштабировании этой технологии.

На этом фоне Владимир Зеленский выразил благодарность всем, кто готов инвестировать в защиту жизни, а так же воинам, ежедневно защищающим украинское небо.

Как отметил украинский лидер, "шахеды" — это лишь один из инструментов врага для затягивания войны.

Должны нейтрализовать эту угрозу, чтобы быстрее заработала дипломатия. Надеемся на выполнение всех договоренностей, которые усилят нашу защиту. Рассчитываем на сильные решения США, Европы, "семерки" и всех партнеров, — подчеркнул Зеленский.

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