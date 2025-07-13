"Есть хорошие результаты". Зеленский подвел итоги недели

13 июля глава государства Владимир Зеленский заявил, что Украина пережила еще 7 дней масштабных российских ударов по Украине: более 1800 дронов, более 1200 управляемых авиабомб и 83 ракеты разных типов. Однако есть и положительные новости.
Главные тезисы
- Дроны-перехватчики эффективно работают на защите украинского неба.
- Зеленский еще раз призвал союзников к решительным действиям.
Какой была последняя неделя для Украины
По мнению украинского лидера, российские захватчики усиливают террор против городов и общин, чтобы еще больше запугивать наших людей.
Глава государства обратил внимание на то, что абсолютно каждая встреча с союзниками на этой неделе была о масштабировании этой технологии.
На этом фоне Владимир Зеленский выразил благодарность всем, кто готов инвестировать в защиту жизни, а так же воинам, ежедневно защищающим украинское небо.
Как отметил украинский лидер, "шахеды" — это лишь один из инструментов врага для затягивания войны.
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