"Є хороші результати". Зеленський підбив підсумки тижня
Категорія
Україна
Дата публікації

"Є хороші результати". Зеленський підбив підсумки тижня

Володимир Зеленський
Зеленський
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13 липня глава держави Володимир Зеленський заявив, що Україна пережила ще 7 днів масштабних російських ударів по Україні: понад 1800 дронів, більш ніж 1200 керованих авіабомб і 83 ракети різних типів. Однак також є і позитивні новини.

Головні тези:

  • Дрони-перехоплювачі ефективно працюють на захисті українського неба.
  • Зеленський вкотре закликав союзників до рішучих дій.

Яким був останній тиждень для України

На переконання українського лідера, російські загарбники посилюють терор проти міст і громад, щоб ще більше залякувати наших людей.

Але, попри плани Москви, є хороші результати роботи сил ППО. Особливо добре показують себе дрони-перехоплювачі — вже сотні збиттів російсько-іранських “шахедів” за цей тиждень.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Глава держави звернув увагу на те, що абсолютно кожна зустріч зі союзниками на цьому тижні була про масштабування цієї технології.

На цьому тлі Володимир Зеленський висловив вдячність усім, хто готовий інвестувати в захист життя, а тако воїнам, які щоденно захищають українське небо.

Як зазначив український лідер, “шахеди” — це лише один із інструментів ворога для затягування війни.

Маємо нейтралізувати цю загрозу, щоб швидше запрацювала дипломатія. Сподіваємося на виконання всіх домовленостей, що посилять наш захист. Розраховуємо на сильні рішення США, Європи, “сімки” та всіх партнерів, — наголосив Зеленський.

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