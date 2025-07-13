"Є хороші результати". Зеленський підбив підсумки тижня

13 липня глава держави Володимир Зеленський заявив, що Україна пережила ще 7 днів масштабних російських ударів по Україні: понад 1800 дронів, більш ніж 1200 керованих авіабомб і 83 ракети різних типів. Однак також є і позитивні новини.

Яким був останній тиждень для України

На переконання українського лідера, російські загарбники посилюють терор проти міст і громад, щоб ще більше залякувати наших людей.

Але, попри плани Москви, є хороші результати роботи сил ППО. Особливо добре показують себе дрони-перехоплювачі — вже сотні збиттів російсько-іранських “шахедів” за цей тиждень. Володимир Зеленський Президент України

Глава держави звернув увагу на те, що абсолютно кожна зустріч зі союзниками на цьому тижні була про масштабування цієї технології.

На цьому тлі Володимир Зеленський висловив вдячність усім, хто готовий інвестувати в захист життя, а тако воїнам, які щоденно захищають українське небо.

Як зазначив український лідер, “шахеди” — це лише один із інструментів ворога для затягування війни.