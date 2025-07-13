Росія готується до вирішальної битви з Україною — політолог

Країна-агресорка РФ протягом останніх тижнів вдається до ескалації у війні проти України, зокрема посилюючи дроновий та ракетний терор. Чимало іноземних експертів дійшли висновку, що російський диктатор Володимир Путін вирішив піти ва-банк та готується до вирішальної битви.
Головні тези:
- На думку експертів, наразі Путін має дві стратегічні цілі.
- Йдеться про знищення українського військово-промислового комплексу та деморалізацію народу України.
Що замислив Путін
Експерт з військової техніки Девід Гемблінг звертає увагу на те, що наразі Росія виробляє тисячі дронів щомісяця.
Полковник Маркус Райснер з австрійських збройних сил вважає, що Путін має 2 стратегічні цілі в його останніх комбінованих атаках:
знищити військово-промисловий комплекс України;
вплинути на українську громадськість.
З важливим попередженням також виступив німецький політолог Андреас Гайнеманн-Грюдер.
На переконання останнього, ціль Путіна — вивести з ладу українську ППО настільки, щоб втрати не могли бути компенсовані постачанням із західних країн.
Політолог також вважає, що ці атаки можуть також означати, що Росія готується до "вирішальної битви” у цій війні.
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