Росія готується до вирішальної битви з Україною — політолог

Країна-агресорка РФ протягом останніх тижнів вдається до ескалації у війні проти України, зокрема посилюючи дроновий та ракетний терор. Чимало іноземних експертів дійшли висновку, що російський диктатор Володимир Путін вирішив піти ва-банк та готується до вирішальної битви.

Що замислив Путін

Експерт з військової техніки Девід Гемблінг звертає увагу на те, що наразі Росія виробляє тисячі дронів щомісяця.

Ця кількість може становити десятки тисяч, і цього достатньо, щоб затопити більшість систем оборони, які можуть збивати ракети, — попереджає він. Поширити

Полковник Маркус Райснер з австрійських збройних сил вважає, що Путін має 2 стратегічні цілі в його останніх комбінованих атаках:

знищити військово-промисловий комплекс України; вплинути на українську громадськість.

Цілеспрямовані атаки на населення, яке має бути ще більше ослаблене терором, є непрямою спробою чинити тиск на український уряд, — попереджає полковник. Поширити

З важливим попередженням також виступив німецький політолог Андреас Гайнеманн-Грюдер.

На переконання останнього, ціль Путіна — вивести з ладу українську ППО настільки, щоб втрати не могли бути компенсовані постачанням із західних країн.