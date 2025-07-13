Росія готується до вирішальної битви з Україною — політолог
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія готується до вирішальної битви з Україною — політолог

армія РФ
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Джерело:  DW

Країна-агресорка РФ протягом останніх тижнів вдається до ескалації у війні проти України, зокрема посилюючи дроновий та ракетний терор. Чимало іноземних експертів дійшли висновку, що російський диктатор Володимир Путін вирішив піти ва-банк та готується до вирішальної битви.

Головні тези:

  • На думку експертів, наразі Путін має дві стратегічні цілі.
  • Йдеться про знищення українського військово-промислового комплексу та деморалізацію народу України.

Що замислив Путін

Експерт з військової техніки Девід Гемблінг звертає увагу на те, що наразі Росія виробляє тисячі дронів щомісяця.

Ця кількість може становити десятки тисяч, і цього достатньо, щоб затопити більшість систем оборони, які можуть збивати ракети, — попереджає він.

Полковник Маркус Райснер з австрійських збройних сил вважає, що Путін має 2 стратегічні цілі в його останніх комбінованих атаках:

  1. знищити військово-промисловий комплекс України;

  2. вплинути на українську громадськість.

Цілеспрямовані атаки на населення, яке має бути ще більше ослаблене терором, є непрямою спробою чинити тиск на український уряд, — попереджає полковник.

З важливим попередженням також виступив німецький політолог Андреас Гайнеманн-Грюдер.

На переконання останнього, ціль Путіна — вивести з ладу українську ППО настільки, щоб втрати не могли бути компенсовані постачанням із західних країн.

Політолог також вважає, що ці атаки можуть також означати, що Росія готується до "вирішальної битви” у цій війні.

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