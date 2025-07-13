Кілька мільярдів доларів. Що відомо про новий план Трампа щодо України

Як вдалося дізнатися CBS News, американський лідер Дональд Трамп розглядає план, у межах якого може надати Україні нове фінансування. Він передбачає виділення щонайменше кількох мільярдів доларів, однак фінальне рішення поки не ухвалене.
Головні тези:
- Таким чином Трамп хоче надіслати Путіну новий потужний сигнал.
- Також президент США має право заарештувати близько 5 млрд дол закордонних російських активів.
Новий план Трампа щодо України
Згідно з даними інсайдерів, головна мета нового фінансування може полягати в тому, щоб надіслати сигнал Росії, яка лише посилює свій терор проти України.
Звідки саме президент США планує взяти гроші — поки невідомо.
Ні для кого не секрет, що у його розпорядженні є 3,85 млрд доларів, що залишилися від президентських повноважень часів Джо Байдена.
Саме вони можуть бути використані для постачання американської військової техніки в Україну.
Анонімні джерела також звертають увагу на те, що Трамп має право заарештувати близько 5 млрд дол закордонних російських активів і спрямувати ці кошти в Україну.
Також нещодавно стало відомо, що Трамп мав розмову з генсеком НАТО Марком Рютте.
У центрі їхньої уваги була тема закупівлі європейськими партнерами обладнання американського виробництва.
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