Кілька мільярдів доларів. Що відомо про новий план Трампа щодо України

Як вдалося дізнатися CBS News, американський лідер Дональд Трамп розглядає план, у межах якого може надати Україні нове фінансування. Він передбачає виділення щонайменше кількох мільярдів доларів, однак фінальне рішення поки не ухвалене.

Новий план Трампа щодо України

Згідно з даними інсайдерів, головна мета нового фінансування може полягати в тому, щоб надіслати сигнал Росії, яка лише посилює свій терор проти України.

Звідки саме президент США планує взяти гроші — поки невідомо.

Ні для кого не секрет, що у його розпорядженні є 3,85 млрд доларів, що залишилися від президентських повноважень часів Джо Байдена.

Саме вони можуть бути використані для постачання американської військової техніки в Україну.

Анонімні джерела також звертають увагу на те, що Трамп має право заарештувати близько 5 млрд дол закордонних російських активів і спрямувати ці кошти в Україну.

У п'ятницю у НАТО повідомили, що працюють з країнами-членами над "терміновим" переміщенням боєприпасів і засобів ППО американського виробництва в Україну, але відмовилося пояснити, чи було створено якийсь новий механізм для цього. Поширити

Також нещодавно стало відомо, що Трамп мав розмову з генсеком НАТО Марком Рютте.