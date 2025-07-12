На переконання видання The Telegraph, майбутнє України наразі визначається забаганками однієї людини — президента США Дональда Трампа. Старання союзників Києва нівелюються його рішеннями, зокрема й тими, що стосуються питань відновлення України.

Що не так з політикою Трампа щодо України

Нещодавно стало відомо, що американський гігант з управління активами BlackRock, який у свій час залучив десятків мільярдів доларів на повоєнну відбудову України, відмовився від цієї ролі.

Саме він відігравав ключову роль у створенні "Фонду відновлення України", однак після повернення Дональда Трампа у Білий дім ситуація різко змінилася.

Згідно з підрахунками Світового банку, над відновлення країни після російської агресії знадобиться близько 525 млрд дол.

Саме тому трата BlackRock буде важко відчуватися в Києві та за його межами, але ще сильніше буде відчуватися те, як Трамп продовжить кидати тінь на суверенітет фонду. Поширити

На переконання журналістів, це вкрай показово для людини, чиє ставлення до України коливалося від байдужості до відвертої ворожості.