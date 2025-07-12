Patriot для України. На якому етапі знаходяться переговори

Як повідомив німецький генерал-майор Крістіан Фройдінг, офіційний Берлін проводить переговори щодо придбання у США систем протиповітряної оборони Patriot. Після цього їх мають намір передати Україні.

Україна може отримати додаткові Patriot від Німеччини

Фройдінг офіційно підтвердив, що тривають "тісні переговори зі союзниками" з питання про те, як "доставити в країну нові системи протиповітряної оборони середнього і дальнього радіуса дії".

За його словами, на всіх рівнях "вже кілька тижнів ведуться переговори" щодо потенційного постачання в Україну однієї або двох систем Patriot, які Берлін маж намір купити у США.

Генерал-майор Бундесверу також додав, що Україна змогла укласти угоду про виробництво далекобійних ракет за рахунок фінансування Німеччини.

Шеф американської дипломатії Марко Рубіо нещодавно офіційно підтвердив, що Штати спробують переконати союзників по НАТО передати Україні системи Patriot.

Після цього німецький лідер Фрідріх Мерц публічно оголосив про готовність придбати у США системи Patriot для України.