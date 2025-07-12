Patriot для Украины. На каком этапе находятся переговоры
Категория
Украина
Дата публикации

Patriot для Украины. На каком этапе находятся переговоры

Украина может получить дополнительные Patriot от Германии
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Источник:  ZDF

Как сообщил немецкий генерал-майор Кристиан Фрейдинг, официальный Берлин проводит переговоры по приобретению у США систем противовоздушной обороны Patriot. После этого он намерен передать их Украине.

Главные тезисы

  • Германия намерена передать Украине одну или две системы Patriot.
  • США убеждают союзников по НАТО предоставить Украине еще больше Patriot.

Украина может получить дополнительные Patriot от Германии

Фрейдинг официально подтвердил, что продолжаются "тесные переговоры с союзниками" по вопросу о том, как "доставить в страну новые системы противовоздушной обороны среднего и дальнего радиуса действия".

По его словам, на всех уровнях "уже несколько недель ведутся переговоры" о потенциальных поставках в Украину одной или двух систем Patriot, которые Берлин намерен купить у США.

Генерал-майор Бундесвера также добавил, что Украина смогла заключить соглашение о производстве дальнобойных ракет за счет финансирования Германии.

Шеф американской дипломатии Марк Рубио недавно официально подтвердил, что Штаты попытаются убедить союзников по НАТО передать Украине системы Patriot.

После этого немецкий лидер Фридрих Мерц публично объявил о готовности приобрести у США системы Patriot для Украины.

Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, Германия и Норвегия уже готовы купить для Украины три зенитных ракетных комплекса Patriot.

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