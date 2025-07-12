Як врятувати своє життя під завалами — важливі поради від ДСНС

Щоденно країна-агресорка Росія посилює терор проти мирного населення України. На цьому тлі ймовірність потрапити під завали зростає дедалі швидше. Саме тому кожен з нас повинен знати, як діяти, якщо це врешті станеться.
Головні тези:
- У ДСНС пояснюють, що саме може врятувати життя під час атаки ворога.
- Також рятувальники розповіли, яким має бути алгоритм дій, якщо ви все ж опинилися під завалами.
Головна мета — запобігти
Реалії цієї війни дійсно жахають, адже, за словами працівників ДСНС, з-під завалів вдається врятувати лише одну людину зі 100.
Саме тому рятувальники закликають українців зробити все можливе, щоб там не опинитися.
Для цього варто дбати про свою безпеку, не ігнорувати повітряні тривоги й прямувати в укриття, як тільки вони починаються.
Правило “двох стін” працює не завжди
У ДСНС наголошують, що дві стіни не врятують вас від прямого влучання ракети чи “шахеда”.
Навіть якщо ви знаходитися на 9-му поверсі, а прилетіло в 1-й, за умови прямого влучання будинок просто весь складеться донизу.
Міфи про ванну кімнату та сходовий майданчик
Багато людей переконанні, що перечекати атаку ворога у цих місцях — найкращий вибір, однак це не так.
У ДСНС наголошують: якщо лягти у ванну та ще й зверху чимось накритися, то можна зменшити силу ураження від уламків чи вибухової хвилі.
Проте важливо розуміти, що стовідсоткового захисту навіть чавунна ванна не гарантує.
Попри це, ванна кімната все ж безпечніше місце, ніж сходовий майданчик, адже у разі удару останній може миттєво скластися, як карти.
Як щодо підвалів? Чи є там шанс вижити?
Богдан Кухарчук звертає увагу на те, що все залежить від того, про підвал якого будинку йдеться.
На такому самому рівні надійності модульні укриття, які зараз установлюють у багатьох містах України.
Що робити, якщо ви все ж опинилися під завалами
Гучний крик дійсно може врятувати життя. Але важливо розуміти, коли для цього настає дійсно слушний момент.
Здійняти галас варто під час так званої хвилини тиші, коли вимикається вся техніка, і рятувальники прислухаються до звуків під завалами.
Якщо у ваших руках є телефон, то можна набрати 101.
Однак у жодному разі не можна нічого підпалювати, адже це може спровокувати вибух газу.
Багатьох також хвилює питання, чи варто намагатися вибратися з-під завалів самотужки. Тут конкретної відповіді немає, оскільки всі ситуації різні.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-