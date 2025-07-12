Як врятувати своє життя під завалами — важливі поради від ДСНС

Щоденно країна-агресорка Росія посилює терор проти мирного населення України. На цьому тлі ймовірність потрапити під завали зростає дедалі швидше. Саме тому кожен з нас повинен знати, як діяти, якщо це врешті станеться.

Головна мета — запобігти

Реалії цієї війни дійсно жахають, адже, за словами працівників ДСНС, з-під завалів вдається врятувати лише одну людину зі 100.

Саме тому рятувальники закликають українців зробити все можливе, щоб там не опинитися.

Для цього варто дбати про свою безпеку, не ігнорувати повітряні тривоги й прямувати в укриття, як тільки вони починаються.

Правило “двох стін” працює не завжди

У ДСНС наголошують, що дві стіни не врятують вас від прямого влучання ракети чи “шахеда”.

Навіть якщо ви знаходитися на 9-му поверсі, а прилетіло в 1-й, за умови прямого влучання будинок просто весь складеться донизу.

Дві стіни можуть зменшити вплив вибухової хвилі, узяти на себе уламки скла, меблів, бетону. Але якщо в будинок влетів “шахед”, враховуючи, що росіяни їх зараз начиняють спеціальною вибуховою речовиною, яка запалює все навколо себе, то дві стіни вас не врятують. Тим більш, якщо поцілила ракета, — наголосив заступник начальника оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України в Київській області Богдан Кухарчук. Поширити

Міфи про ванну кімнату та сходовий майданчик

Багато людей переконанні, що перечекати атаку ворога у цих місцях — найкращий вибір, однак це не так.

У ДСНС наголошують: якщо лягти у ванну та ще й зверху чимось накритися, то можна зменшити силу ураження від уламків чи вибухової хвилі.

Проте важливо розуміти, що стовідсоткового захисту навіть чавунна ванна не гарантує.

Попри це, ванна кімната все ж безпечніше місце, ніж сходовий майданчик, адже у разі удару останній може миттєво скластися, як карти.

Як щодо підвалів? Чи є там шанс вижити?

Богдан Кухарчук звертає увагу на те, що все залежить від того, про підвал якого будинку йдеться.

Панельний будинок (незалежно від року спорудження) може скластися від вибухової хвилі чи від удару ракетних уламків. І підвальне перекриття просто не витримає цієї маси бетонних плит, які заваляться на нього. Більш надійним варіантом є підвали в монолітно-каркасних будинках. Навіть якщо їхні стіни впадуть, каркас залишиться й не завалить підвал. Поширити

На такому самому рівні надійності модульні укриття, які зараз установлюють у багатьох містах України.

Що робити, якщо ви все ж опинилися під завалами

Гучний крик дійсно може врятувати життя. Але важливо розуміти, коли для цього настає дійсно слушний момент.

Здійняти галас варто під час так званої хвилини тиші, коли вимикається вся техніка, і рятувальники прислухаються до звуків під завалами.

Якщо у ваших руках є телефон, то можна набрати 101.

Головне — у будь-який спосіб дати знати рятувальникам, що у заблокованій квартирі чи під завалами хтось є. Світіть ліхтариком, свистіть у свисток, махайте якоюсь ганчіркою — і сподівайся, що її хтось унизу помітить. Поширити

Однак у жодному разі не можна нічого підпалювати, адже це може спровокувати вибух газу.

Багатьох також хвилює питання, чи варто намагатися вибратися з-під завалів самотужки. Тут конкретної відповіді немає, оскільки всі ситуації різні.