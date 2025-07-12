Как спасти свою жизнь под завалами — важные советы ГСЧС

Ежедневно страна-агрессорка Россия усиливает террор против мирного населения Украины. На этом фоне вероятность попасть под завалы растет все быстрее. Именно поэтому каждый из нас должен знать, как действовать, если это случится.
Главные тезисы
- В ГСЧС объясняют, что именно может спасти жизнь во время атаки врага.
- Также спасатели рассказали, каким должен быть алгоритм действий, если вы оказались под завалами.
Главная цель — предотвратить
Реалии этой войны действительно ужасают, ведь, по словам работников ГСЧС, из-под завалов удается спасти только одного человека из 100.
Поэтому спасатели призывают украинцев сделать все возможное, чтобы там не оказаться.
Для этого следует заботиться о своей безопасности, не игнорировать воздушные тревоги и сразу же бежать в укрытие, как только они начинаются.
Правило "двух стен" работает не всегда
В ГСЧС отмечают, что две стены не спасут вас от прямого попадания ракеты или "шахеда".
Даже если вы находиться на 9-м этаже, а прилетело в 1-й, при условии прямого попадания дом просто весь сложится вниз.
Мифы о ванной комнате и лестничной площадке
Многие уверены, что переждать атаку врага в этих местах — лучший выбор, однако это не так.
В ГСЧС отмечают: если лечь в ванную да еще и сверху чем-нибудь накрыться, то можно уменьшить силу поражения от обломков или взрывной волны.
Однако важно понимать, что стопроцентную защиту даже чугунная ванна не гарантирует.
Несмотря на это, ванная комната все же более безопасно место, чем лестничная площадка, ведь в случае удара последняя может мгновенно сложиться, как карты.
Как насчет подвалов? Есть ли там шанс выжить?
Богдан Кухарчук обращает внимание на то, что все зависит от того, о подвале какого дома идет речь.
На том же уровне надежности модульные укрытия, которые сейчас устанавливают во многих городах Украины.
Что делать, если вы все же оказались под завалами
Громкий крик действительно может спасти жизнь. Но важно понимать, когда для этого наступает действительно подходящий момент.
Поднять шум следует во время так называемой минуты тишины, когда выключается вся техника, и спасатели прислушиваются к звукам под завалами.
Если у вас в руках есть телефон, то можно набрать 101.
Однако ни в коем случае нельзя ничего поджигать, ведь это может спровоцировать взрыв газа.
Многих также волнует вопрос, стоит ли пытаться выбраться из-под завалов своими силами. Здесь конкретного ответа нет, поскольку все ситуации разные.
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