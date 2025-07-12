Как спасти свою жизнь под завалами — важные советы ГСЧС

Ежедневно страна-агрессорка Россия усиливает террор против мирного населения Украины. На этом фоне вероятность попасть под завалы растет все быстрее. Именно поэтому каждый из нас должен знать, как действовать, если это случится.

Главная цель — предотвратить

Реалии этой войны действительно ужасают, ведь, по словам работников ГСЧС, из-под завалов удается спасти только одного человека из 100.

Поэтому спасатели призывают украинцев сделать все возможное, чтобы там не оказаться.

Для этого следует заботиться о своей безопасности, не игнорировать воздушные тревоги и сразу же бежать в укрытие, как только они начинаются.

Правило "двух стен" работает не всегда

В ГСЧС отмечают, что две стены не спасут вас от прямого попадания ракеты или "шахеда".

Даже если вы находиться на 9-м этаже, а прилетело в 1-й, при условии прямого попадания дом просто весь сложится вниз.

Две стены могут снизить влияние взрывной волны, взять на себя обломки стекла, мебели, бетона. Но если в дом влетел "шахед", учитывая, что россияне их сейчас начиняют специальным взрывчатым веществом, которое зажигает все вокруг себя, две стены вас не спасут. Тем более, если попала ракета, — отметил заместитель начальника оперативно-координационного центра ГУ ГСЧС Украины в Киевской области Богдан Кухарчук. Поделиться

Мифы о ванной комнате и лестничной площадке

Многие уверены, что переждать атаку врага в этих местах — лучший выбор, однако это не так.

В ГСЧС отмечают: если лечь в ванную да еще и сверху чем-нибудь накрыться, то можно уменьшить силу поражения от обломков или взрывной волны.

Однако важно понимать, что стопроцентную защиту даже чугунная ванна не гарантирует.

Несмотря на это, ванная комната все же более безопасно место, чем лестничная площадка, ведь в случае удара последняя может мгновенно сложиться, как карты.

Как насчет подвалов? Есть ли там шанс выжить?

Богдан Кухарчук обращает внимание на то, что все зависит от того, о подвале какого дома идет речь.

Панельный дом (независимо от года сооружения) может сложиться от взрывной волны или от удара ракетных обломков. И подвальное перекрытие просто не выдержит этой массы бетонных плит, которые завалятся на него. Поделиться

На том же уровне надежности модульные укрытия, которые сейчас устанавливают во многих городах Украины.

Что делать, если вы все же оказались под завалами

Громкий крик действительно может спасти жизнь. Но важно понимать, когда для этого наступает действительно подходящий момент.

Поднять шум следует во время так называемой минуты тишины, когда выключается вся техника, и спасатели прислушиваются к звукам под завалами.

Если у вас в руках есть телефон, то можно набрать 101.

Главное — любым способом дать знать спасателям, что в заблокированной квартире или под завалами кто-то есть. Светите фонариком, свистите в свисток, машите какой-нибудь тряпкой — и надейся, что ее кто-то внизу заметит. Поделиться

Однако ни в коем случае нельзя ничего поджигать, ведь это может спровоцировать взрыв газа.

Многих также волнует вопрос, стоит ли пытаться выбраться из-под завалов своими силами. Здесь конкретного ответа нет, поскольку все ситуации разные.