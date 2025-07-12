6 человек во Львове получили ранения в результате атаки РФ

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий официально подтвердил, что шесть жителей города обратились к медикам после ночной атаки России 12 июля. В частности, под удар врага попал один ребенок.
Главные тезисы
- Мэр города сообщил о повреждении 46 домов.
- 15 квартир стали непригодными для проживания, 28 жителям предлагают временное бесплатное проживание в отеле.
Что известно о ситуации во Львове
Отдельными подробностями поделился мэр города Андрей Садовый.
По его словам, наибольшее количество повреждений было зафиксировано в Железнодорожном и Галицком районах.
Садовый также уточнил, что повреждено 46 домов, выбито более 500 окон.
Что важно понимать, в течение ночи 11-12 июля российские захватчики атаковали Украину 623 средствами воздушного нападения.
Благодаря слаженной работе сил ПВО удалось уничтожить 344 вражеских цели. Еще 258 дронов-имитаторов — локационно потеряны/подавлены РЭБ.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-