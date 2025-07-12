6 человек во Львове получили ранения в результате атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации

6 человек во Львове получили ранения в результате атаки РФ

Андрей Садовой
Что известно о ситуации во Львове
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Глава Львовской ОВА Максим Козицкий официально подтвердил, что шесть жителей города обратились к медикам после ночной атаки России 12 июля. В частности, под удар врага попал один ребенок.

Главные тезисы

  • Мэр города сообщил о повреждении 46 домов.
  • 15 квартир стали непригодными для проживания, 28 жителям предлагают временное бесплатное проживание в отеле.

Что известно о ситуации во Львове

Число людей, обратившихся к медикам после ночной атаки по Львову, возросло до шести. Среди них — 11-летний мальчик. Пятерым, в частности ребенку, оказали помощь на месте. Одного мужчину госпитализировали.

Максим Козицкий

Максим Козицкий

Глава Львовской ОВА

Отдельными подробностями поделился мэр города Андрей Садовый.

По его словам, наибольшее количество повреждений было зафиксировано в Железнодорожном и Галицком районах.

Садовый также уточнил, что повреждено 46 домов, выбито более 500 окон.

15 квартир непригодны для проживания — 28 жителям предложено временное бесплатное проживание в отеле. Также повреждено 20 машин. Также повреждены 3 корпуса Львовской политехники, городских судов и более 20 помещений малого и среднего бизнеса, — заявил мэр города.

Что важно понимать, в течение ночи 11-12 июля российские захватчики атаковали Украину 623 средствами воздушного нападения.

Благодаря слаженной работе сил ПВО удалось уничтожить 344 вражеских цели. Еще 258 дронов-имитаторов — локационно потеряны/подавлены РЭБ.

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