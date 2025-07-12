6 людей у Львові отримали поранення внаслідок атаки РФ

Глава Львівської ОВА Максим Козицький офіційно підтвердив, що шестеро мешканців міста звернулися до медиків після нічної атаки Росії 12 липня. Зокрема під удар ворога потрапила одна дитина.
Головні тези:
- Мер міста повідомив про пошкодження 46 будинків.
- 15 квартир стали непридатними для проживання, 28 мешканцям пропонують тимчасове безкоштовне проживання в готелі.
Що відомо про ситуацію у Львові
Окремими подробицями поділився мер міста Андрій Садовий.
За його словами, найбільша кількість ушкоджень була зафіксована у Залізничному та Галицькому районах.
Садовий також уточнив, що пошкоджено 46 будинків, вибито понад 500 вікон.
Що важливо розуміти, протягом ночі 11-12 липня російські загарбники атакували Україну 623-ма засобами повітряного нападу.
Завдяки злагодженій роботі сил ППО вдалося знищити 344 ворожі цілі. Ще 258 дронів-імітаторів — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.
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