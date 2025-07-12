6 людей у Львові отримали поранення внаслідок атаки РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

6 людей у Львові отримали поранення внаслідок атаки РФ

Андрій Садовий
Що відомо про ситуацію у Львові
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Глава Львівської ОВА Максим Козицький офіційно підтвердив, що шестеро мешканців міста звернулися до медиків після нічної атаки Росії 12 липня. Зокрема під удар ворога потрапила одна дитина.

Головні тези:

  • Мер міста повідомив про пошкодження 46 будинків.
  • 15 квартир стали непридатними для проживання, 28 мешканцям пропонують тимчасове безкоштовне проживання в готелі.

Що відомо про ситуацію у Львові

Кількість людей, які звернулися до медиків після нічної атаки по Львову, зросла до шести. Серед них — 11-річний хлопчик. Пʼятьом, зокрема дитині, надали допомогу на місці. Одного чоловіка госпіталізували.

Максим Козицький

Максим Козицький

Глава Львівської ОВА

Окремими подробицями поділився мер міста Андрій Садовий.

За його словами, найбільша кількість ушкоджень була зафіксована у Залізничному та Галицькому районах.

Садовий також уточнив, що пошкоджено 46 будинків, вибито понад 500 вікон.

15 квартир непридатні для проживання — 28 мешканцям запропоновано тимчасове безкоштовне проживання в готелі. Також пошкоджено 20 машин. Також пошкоджено 3 корпуси Львівської політехніки, міських судів та понад 20 приміщень малого та середнього бізнесу, — заявив мер міста.

Що важливо розуміти, протягом ночі 11-12 липня російські загарбники атакували Україну 623-ма засобами повітряного нападу.

Завдяки злагодженій роботі сил ППО вдалося знищити 344 ворожі цілі. Ще 258 дронів-імітаторів — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

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