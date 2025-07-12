По убеждению издания The Telegraph, сейчас будущее Украины определяется прихотями одного человека — президента США Дональда Трампа. Старания союзников Киева нивелируются его решениями, в том числе касающимися вопросов восстановления Украины.
Главные тезисы
- Отношение Трампа к Украине оказывает влияние на действия финансовых учреждений и усилия международных союзников.
- Действия президента США спровоцировали смену позиции BlackRock.
Что не так с политикой Трампа относительно Украины
Недавно стало известно, что американский гигант по управлению активами BlackRock, в свое время привлекший десятки миллиардов долларов на послевоенное восстановление Украины, отказался от этой роли.
Именно он играл ключевую роль в создании Фонда восстановления Украины, однако после возвращения Дональда Трампа в Белый дом ситуация резко изменилась.
Согласно подсчетам Всемирного банка, для восстановления страны после российской агрессии понадобится около 525 млрд дол.
По мнению журналистов, это крайне показательно для человека, чье отношение к Украине колебалось от безразличия к откровенной враждебности.
Они также предположили, что политика Дональда Трампа стала катализатором изменений в позиции BlackRock.
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