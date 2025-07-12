По убеждению издания The Telegraph, сейчас будущее Украины определяется прихотями одного человека — президента США Дональда Трампа. Старания союзников Киева нивелируются его решениями, в том числе касающимися вопросов восстановления Украины.

Что не так с политикой Трампа относительно Украины

Недавно стало известно, что американский гигант по управлению активами BlackRock, в свое время привлекший десятки миллиардов долларов на послевоенное восстановление Украины, отказался от этой роли.

Именно он играл ключевую роль в создании Фонда восстановления Украины, однако после возвращения Дональда Трампа в Белый дом ситуация резко изменилась.

Согласно подсчетам Всемирного банка, для восстановления страны после российской агрессии понадобится около 525 млрд дол.

Именно поэтому потеря BlackRock будет тяжело ощущаться в Киеве и за его пределами, но еще сильнее будет чувствоваться, как Трамп продолжит бросать тень на суверенитет фонда. Поделиться

По мнению журналистов, это крайне показательно для человека, чье отношение к Украине колебалось от безразличия к откровенной враждебности.