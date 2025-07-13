Несколько миллиардов долларов. Что известно о новом плане Трампа для Украины

Как удалось узнать CBS News, американский лидер Дональд Трамп рассматривает план, в рамках которого может предоставить Украине новое финансирование. Он предусматривает выделение не менее нескольких миллиардов долларов, однако финальное решение пока не принято.

Новый план Трампа для Украины

Согласно данным инсайдеров, главная цель нового финансирования может заключаться в том, чтобы послать сигнал России, которая усиливает свой террор против Украины.

Откуда именно президент США планирует взять деньги — пока неизвестно.

Ни для кого не секрет, что в его распоряжении есть оставшиеся 3,85 млрд долларов от президентских полномочий времен Джо Байдена.

Именно они могут быть использованы для поставки американской военной техники в Украину.

Анонимные источники также обращают внимание на то, что Трамп имеет право арестовать около 5 млрд долл. зарубежных российских активов и направить эти средства в Украину.

В пятницу в НАТО сообщили, что работают со странами-членами над "срочным" перемещением боеприпасов и средств ПВО американского производства в Украину, но отказалось объяснить, был ли создан новый механизм для этого. Поделиться

Также недавно стало известно, что Трамп беседовал с генсеком НАТО Марком Рютте.