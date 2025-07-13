Несколько миллиардов долларов. Что известно о новом плане Трампа для Украины
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Несколько миллиардов долларов. Что известно о новом плане Трампа для Украины

Новый план Трампа для Украины
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Источник:  CBS News

Как удалось узнать CBS News, американский лидер Дональд Трамп рассматривает план, в рамках которого может предоставить Украине новое финансирование. Он предусматривает выделение не менее нескольких миллиардов долларов, однако финальное решение пока не принято.

Главные тезисы

  • Таким образом Трамп хочет отправить Путину новый мощный сигнал.
  • Также президент США имеет право арестовать около 5 млрд долл зарубежных российских активов.

Новый план Трампа для Украины

Согласно данным инсайдеров, главная цель нового финансирования может заключаться в том, чтобы послать сигнал России, которая усиливает свой террор против Украины.

Откуда именно президент США планирует взять деньги — пока неизвестно.

Ни для кого не секрет, что в его распоряжении есть оставшиеся 3,85 млрд долларов от президентских полномочий времен Джо Байдена.

Именно они могут быть использованы для поставки американской военной техники в Украину.

Анонимные источники также обращают внимание на то, что Трамп имеет право арестовать около 5 млрд долл. зарубежных российских активов и направить эти средства в Украину.

В пятницу в НАТО сообщили, что работают со странами-членами над "срочным" перемещением боеприпасов и средств ПВО американского производства в Украину, но отказалось объяснить, был ли создан новый механизм для этого.

Также недавно стало известно, что Трамп беседовал с генсеком НАТО Марком Рютте.

В центре их внимания была тема закупки европейскими партнерами оборудования американского производства.

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