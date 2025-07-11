Келлог анонсировал необычный визит в Украину после заявлений Трампа

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог официально подтвердил, что в скором времени прибудет в Украину с визитом. По его словам, он будет действительно продолжительным.

Келлог собирается в Украину

По словам американского чиновника, он намерен посетить Украину на следующей неделе, в понедельник, 14 июля.

С таким заявлением посланец Трампа выступил на конференции в Риме, общаясь с украинской журналисткой.

Кит Келлог обратил внимание на то, что его визит в Киев будет необычным, ведь он продлится целую неделю.

Американский представитель также упомянул о чрезвычайной насыщенности своей программы, пошутив, что из-за плотного графика ему даже не хватает времени на завтрак. Поделиться

По предварительным данным, в рамках визита в Киев Кит Келлог проведет ряд встреч, связанных с политикой администрации Дональда Трампа по Украине.

Что также важно понимать, анонсированный визит посланца президента США в столицу совпадает с недавним заявлением Дональда Трампа.

Последний пообещал, что сделает важное заявление по России в понедельник, 14 июля.

По предварительным данным, речь может идти об усилении санкционного давления на РФ.