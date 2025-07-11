ГУР уничтожило российскую станцию управления войсками в Мелитополе

11 июля Главное управление разведки Украины официально подтвердило, что ему удалось успешно уничтожить пятерых российских оккупантов и вражескую станцию управления войсками во временно оккупированном Мелитополе.
Главные тезисы
- Операция проведена на территории одного из предприятий, где обустроена логистическая база россиян.
- Удалось уничтожить вражескую аппаратную станцию обеспечения спутниковой связью.
Что известно о новом успехе ГУР
Главное управление разведки Украины обращает внимание на то, что это новая успешная операция ГУР МО У и движения сопротивления.
Она была реализована 10 июля 2025 года на территории одного из предприятий временно оккупированного города Мелитополь Запорожской области.
Именно в этой локации враг обустроил логистическую базу, месторасположение личного состава и военного транспорта. Украинские разведчики смогли все это взорвать.
В рамках этой операции также удалось уничтожить аппаратную станцию обеспечения спутниковой связью, которую вожди российской армии планировали использовать для управления оккупационными войсками.
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