ГУР уничтожило российскую станцию управления войсками в Мелитополе

11 июля Главное управление разведки Украины официально подтвердило, что ему удалось успешно уничтожить пятерых российских оккупантов и вражескую станцию управления войсками во временно оккупированном Мелитополе.

Что известно о новом успехе ГУР

Грохот в Мелитополе ― уничтожены пятеро захватчиков и вражеская станция управления войсками, — сказано в сообщении. Поделиться

Главное управление разведки Украины обращает внимание на то, что это новая успешная операция ГУР МО У и движения сопротивления.

Она была реализована 10 июля 2025 года на территории одного из предприятий временно оккупированного города Мелитополь Запорожской области.

Именно в этой локации враг обустроил логистическую базу, месторасположение личного состава и военного транспорта. Украинские разведчики смогли все это взорвать.

Детонация произошла в момент, когда московиты "на расслаблении" разгружали военный транспорт — пятеро захватчиков из так называемой "росгвардии" ликвидированы. Поделиться

В рамках этой операции также удалось уничтожить аппаратную станцию обеспечения спутниковой связью, которую вожди российской армии планировали использовать для управления оккупационными войсками.