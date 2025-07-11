ГУР уничтожило российскую станцию управления войсками в Мелитополе
Категория
Украина
Дата публикации

ГУР уничтожило российскую станцию управления войсками в Мелитополе

ГУР
Что известно о новом успехе ГУР
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11 июля Главное управление разведки Украины официально подтвердило, что ему удалось успешно уничтожить пятерых российских оккупантов и вражескую станцию управления войсками во временно оккупированном Мелитополе.

Главные тезисы

  • Операция проведена на территории одного из предприятий, где обустроена логистическая база россиян.
  • Удалось уничтожить вражескую аппаратную станцию обеспечения спутниковой связью.

Что известно о новом успехе ГУР

Грохот в Мелитополе ― уничтожены пятеро захватчиков и вражеская станция управления войсками, — сказано в сообщении.

Главное управление разведки Украины обращает внимание на то, что это новая успешная операция ГУР МО У и движения сопротивления.

Она была реализована 10 июля 2025 года на территории одного из предприятий временно оккупированного города Мелитополь Запорожской области.

Именно в этой локации враг обустроил логистическую базу, месторасположение личного состава и военного транспорта. Украинские разведчики смогли все это взорвать.

Детонация произошла в момент, когда московиты "на расслаблении" разгружали военный транспорт — пятеро захватчиков из так называемой "росгвардии" ликвидированы.

В рамках этой операции также удалось уничтожить аппаратную станцию обеспечения спутниковой связью, которую вожди российской армии планировали использовать для управления оккупационными войсками.

Вооруженная борьба за Украину продолжается!

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