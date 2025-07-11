ГУР знищило російську станцію управління військами в Мелітополі

11 липня Головне управління розвідки України офіційно підтвердило, що йому вдалося успішно знищити п’ятеро російських окупантів та ворожу станцію управління військами в тимчасово окупованому Мелітополі.
Головні тези:
- Операція проведена на території одного з підприємств, де була облаштована логістична база росіян.
- Вдалося знищити ворожу апаратну станцію забезпечення супутниковим зв’язком.
Що відомо про новий успіх ГУР
Головне управління розвідки України звертає увагу на те, що це нова успішна операція ГУР МО У та руху опору.
Вона була реалізована 10 липня 2025 року на території одного з підприємств тимчасово окупованого міста Мелітополь Запорізької області.
Саме у цій локації ворог облаштував логістичну базу, місця розміщення особового складу та військового транспорту. Українські розвідники змогли усе це висадити у повітря.
Як зазначає ГУР, у межах цієї операції також вдалося знищити апаратну станцію забезпечення супутниковим зв’язком, яку вожді російської армії планували використовувати для управління окупаційними військами.
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