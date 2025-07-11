ГУР знищило російську станцію управління військами в Мелітополі
Категорія
Україна
Дата публікації

ГУР знищило російську станцію управління військами в Мелітополі

ГУР
пожежа

11 липня Головне управління розвідки України офіційно підтвердило, що йому вдалося успішно знищити п’ятеро російських окупантів та ворожу станцію управління військами в тимчасово окупованому Мелітополі.

Головні тези:

  • Операція проведена на території одного з підприємств, де була облаштована логістична база росіян.
  • Вдалося знищити ворожу апаратну станцію забезпечення супутниковим зв’язком.

Що відомо про новий успіх ГУР

Гуркіт у Мелітополі ― знищено п’ятеро загарбників та ворожу станцію управління військами, — йдеться в повідомленні.

Головне управління розвідки України звертає увагу на те, що це нова успішна операція ГУР МО У та руху опору.

Вона була реалізована 10 липня 2025 року на території одного з підприємств тимчасово окупованого міста Мелітополь Запорізької області.

Саме у цій локації ворог облаштував логістичну базу, місця розміщення особового складу та військового транспорту. Українські розвідники змогли усе це висадити у повітря.

Детонація відбулась у момент, коли московити “на розслабоні” розвантажували військовий транспорт ― п’ятеро загарбників з так званої “росґвардії” ліквідовано.

Як зазначає ГУР, у межах цієї операції також вдалося знищити апаратну станцію забезпечення супутниковим зв’язком, яку вожді російської армії планували використовувати для управління окупаційними військами.

Збройна боротьба за Україну триває! Слава українським партизанам! Слава Україні! — наголошує ГУР.

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