ГУР спростувало фейк РФ щодо "поширення" Україною радіоактивних речовин у Сирії

Спецслужби держави-агресорки Росії вдалися до чергової спроби недолугої інформаційної атаки проти України. На території Cирії поширюється інформація про продаж нібито військового майна, “придбаного” у Міністерства оборони України.

ГУР спростувало фейк РФ щодо України та Сирії

Вигадане росіянами “військове майно” — дешево зібраний контейнер, у якому містяться капсули з маркуванням PU.94244U (плутоній) та U.92 (уран). Вміст капсул — невідомий.

Про це повідомило Головне управління розвідки.

Контейнер і його вміст виготовлені, за класикою російської пропаганди, халтурно: використано нечитабельний кириличний текст, синю ізострічку для прикріплення логотипа Міноборони України, а також допущені грубі помилки у маркуванні.

Зокрема одна з капсул промаркована як “PU 94244U” — це рідкісний ізотоп плутонію, вміст якого у всій земній корі — декілька грамів. Крім того, в контейнері з незрозумілих причин знаходиться наручний механічний годинник.

Росіяни також намагаються продати військовий прилад хімічної розвідки (ВПХР) радянського зразка, буцімто “викуплений у представників Міністерства оборони України, які займалися на території Сирії радіаційним, хімічним та біологічним захистом”. Поширити

На відео міститься позначка актуальності “торгової пропозиції” — напис арабською мовою: “13.03.2025, четвер”.

Це вже не перша спроба поширення подібної дезінформації: у 2023 році у приватному блозі користувача “smoug1985” опубліковано допис про “перехоплений український контейнер із плутонієм”. Тоді росіяни стверджували, що їм вдалося завадити спробі спецслужб США звинуватити рф у використанні хімічної зброї в Сирії.

Таким чином Москва готувала підґрунтя для цієї інформаційної провокації ще з 2023 року, повторно використовуючи старий реквізит.

Це — спроба кремля завдати Україні репутаційного удару перед новою владою Сирійської Арабської Республіки, міжнародними партнерами України, а також МАГАТЕ. Держава-агресор продовжує маніпулювати темою глобальної ядерної безпеки, на що вільний світ повинен реагувати жорстко. Андрій Юсов Представник ГУР МО України

ГУР МО України продовжує відстежувати дезінформаційну активність ворожих спецслужб.