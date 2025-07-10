ГУР спростувало фейк РФ щодо "поширення" Україною радіоактивних речовин у Сирії
Категорія
Україна
Дата публікації

ГУР спростувало фейк РФ щодо "поширення" Україною радіоактивних речовин у Сирії

ГУР
ГУР
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Спецслужби держави-агресорки Росії вдалися до чергової спроби недолугої інформаційної атаки проти України. На території Cирії поширюється інформація про продаж нібито військового майна, “придбаного” у Міністерства оборони України.

Головні тези:

  • ГУР спростувало російський фейк щодо військового майна, яке нібито було придбано у Міністерства оборони України Сирією.
  • Контейнер з радіоактивними речовинами був виготовлений халтурно, і містить капсули з невідомим вмістом, нібито плутоній та уран.
  • Спроби маніпулювання темою глобальної ядерної безпеки Росією потребують жорсткої реакції вільного світу.

ГУР спростувало фейк РФ щодо України та Сирії

Вигадане росіянами “військове майно” — дешево зібраний контейнер, у якому містяться капсули з маркуванням PU.94244U (плутоній) та U.92 (уран). Вміст капсул — невідомий.

Про це повідомило Головне управління розвідки.

Контейнер і його вміст виготовлені, за класикою російської пропаганди, халтурно: використано нечитабельний кириличний текст, синю ізострічку для прикріплення логотипа Міноборони України, а також допущені грубі помилки у маркуванні.

Зокрема одна з капсул промаркована як “PU 94244U” — це рідкісний ізотоп плутонію, вміст якого у всій земній корі — декілька грамів. Крім того, в контейнері з незрозумілих причин знаходиться наручний механічний годинник.

Росіяни також намагаються продати військовий прилад хімічної розвідки (ВПХР) радянського зразка, буцімто “викуплений у представників Міністерства оборони України, які займалися на території Сирії радіаційним, хімічним та біологічним захистом”.

На відео міститься позначка актуальності “торгової пропозиції” — напис арабською мовою: “13.03.2025, четвер”.

Це вже не перша спроба поширення подібної дезінформації: у 2023 році у приватному блозі користувача “smoug1985” опубліковано допис про “перехоплений український контейнер із плутонієм”. Тоді росіяни стверджували, що їм вдалося завадити спробі спецслужб США звинуватити рф у використанні хімічної зброї в Сирії.

Таким чином Москва готувала підґрунтя для цієї інформаційної провокації ще з 2023 року, повторно використовуючи старий реквізит.

Це — спроба кремля завдати Україні репутаційного удару перед новою владою Сирійської Арабської Республіки, міжнародними партнерами України, а також МАГАТЕ. Держава-агресор продовжує маніпулювати темою глобальної ядерної безпеки, на що вільний світ повинен реагувати жорстко.

Андрій Юсов

Андрій Юсов

Представник ГУР МО України

ГУР МО України продовжує відстежувати дезінформаційну активність ворожих спецслужб.

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