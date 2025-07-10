ГУР спростувало фейк РФ щодо "поширення" Україною радіоактивних речовин у Сирії

Спецслужби держави-агресорки Росії вдалися до чергової спроби недолугої інформаційної атаки проти України. На території Cирії поширюється інформація про продаж нібито військового майна, “придбаного” у Міністерства оборони України.
Головні тези:
- ГУР спростувало російський фейк щодо військового майна, яке нібито було придбано у Міністерства оборони України Сирією.
- Контейнер з радіоактивними речовинами був виготовлений халтурно, і містить капсули з невідомим вмістом, нібито плутоній та уран.
- Спроби маніпулювання темою глобальної ядерної безпеки Росією потребують жорсткої реакції вільного світу.
ГУР спростувало фейк РФ щодо України та Сирії
Вигадане росіянами “військове майно” — дешево зібраний контейнер, у якому містяться капсули з маркуванням PU.94244U (плутоній) та U.92 (уран). Вміст капсул — невідомий.
Про це повідомило Головне управління розвідки.
Контейнер і його вміст виготовлені, за класикою російської пропаганди, халтурно: використано нечитабельний кириличний текст, синю ізострічку для прикріплення логотипа Міноборони України, а також допущені грубі помилки у маркуванні.
Зокрема одна з капсул промаркована як “PU 94244U” — це рідкісний ізотоп плутонію, вміст якого у всій земній корі — декілька грамів. Крім того, в контейнері з незрозумілих причин знаходиться наручний механічний годинник.
На відео міститься позначка актуальності “торгової пропозиції” — напис арабською мовою: “13.03.2025, четвер”.
Це вже не перша спроба поширення подібної дезінформації: у 2023 році у приватному блозі користувача “smoug1985” опубліковано допис про “перехоплений український контейнер із плутонієм”. Тоді росіяни стверджували, що їм вдалося завадити спробі спецслужб США звинуватити рф у використанні хімічної зброї в Сирії.
Таким чином Москва готувала підґрунтя для цієї інформаційної провокації ще з 2023 року, повторно використовуючи старий реквізит.
ГУР МО України продовжує відстежувати дезінформаційну активність ворожих спецслужб.
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