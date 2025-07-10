ГУР опровергло фейк РФ насчет "распространения" Украиной радиоактивных веществ в Сирии

Спецслужбы государства-агрессорки России прибегли к очередной попытке непутевой информационной атаки против Украины. На территории Сирии распространяется информация о продаже якобы военного имущества, "приобретенного" у Министерства обороны Украины.

ГУР опровергло фейк РФ в отношении Украины и Сирии

Вымышленное россиянами "военное имущество" — дешево собранный контейнер, в котором содержатся капсулы с маркировкой PU.94244U (плутоний) и U.92 (уран). Содержимое капсул — неизвестно.

Об этом сообщило Главное управление разведки.

Контейнер и его содержимое изготовлены, по классике российской пропаганды, халтурно: использован нечитаемый кириллический текст, синяя лента для прикрепления логотипа Минобороны Украины, а также допущены грубые ошибки в маркировке.

В частности, одна из капсул промаркирована как “PU 94244U” — это редкий изотоп плутония, содержание которого во всей земной коре — несколько граммов. Кроме того, в контейнере по непонятным причинам находятся наручные механические часы.

Россияне также пытаются продать военный прибор химической разведки (ВПХР) советского образца, якобы "выкупленный у представителей Министерства обороны Украины, которые занимались на территории Сирии радиационной, химической и биологической защитой". Поделиться

На видео содержится отметка актуальности "торгового предложения" — надпись на арабском языке: "13.03.2025, четверг".

Это уже не первая попытка распространения подобной дезинформации: в 2023 году в частном блоге пользователя "smoug1985" опубликовано сообщение о "перехваченном украинском контейнере с плутонием".

Таким образом, Москва готовила основу для этой информационной провокации еще с 2023 года, повторно используя старый реквизит.

Это попытка кремля нанести Украине репутационный удар перед новой властью Сирийской Арабской Республики, международными партнерами Украины, а также МАГАТЭ. Государство-агрессор продолжает манипулировать темой глобальной ядерной безопасности, на что свободный мир должен жестко реагировать. Андрей Юсов Представитель ГУР МО Украины

ГУР МО Украины продолжает отслеживать дезинформационную активность вражеских спецслужб.