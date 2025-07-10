ГУР опровергло фейк РФ насчет "распространения" Украиной радиоактивных веществ в Сирии
Категория
Украина
Дата публикации

ГУР опровергло фейк РФ насчет "распространения" Украиной радиоактивных веществ в Сирии

ГУР
ГУР
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Спецслужбы государства-агрессорки России прибегли к очередной попытке непутевой информационной атаки против Украины. На территории Сирии распространяется информация о продаже якобы военного имущества, "приобретенного" у Министерства обороны Украины.

Главные тезисы

  • ГУР МО Украины опровергло фейк России о продаже военного имущества у МО Украины в Сирии.
  • Российский контейнер с радиоактивными веществами оказался халтурно изготовленным и содержит капсулы с маркировкой Плутоний и Уран, содержание которых неизвестно.
  • Попытки России манипулировать темой ядерной безопасности требуют жесткой реакции мирового сообщества.

ГУР опровергло фейк РФ в отношении Украины и Сирии

Вымышленное россиянами "военное имущество" — дешево собранный контейнер, в котором содержатся капсулы с маркировкой PU.94244U (плутоний) и U.92 (уран). Содержимое капсул — неизвестно.

Об этом сообщило Главное управление разведки.

Контейнер и его содержимое изготовлены, по классике российской пропаганды, халтурно: использован нечитаемый кириллический текст, синяя лента для прикрепления логотипа Минобороны Украины, а также допущены грубые ошибки в маркировке.

В частности, одна из капсул промаркирована как “PU 94244U” — это редкий изотоп плутония, содержание которого во всей земной коре — несколько граммов. Кроме того, в контейнере по непонятным причинам находятся наручные механические часы.

Россияне также пытаются продать военный прибор химической разведки (ВПХР) советского образца, якобы "выкупленный у представителей Министерства обороны Украины, которые занимались на территории Сирии радиационной, химической и биологической защитой".

На видео содержится отметка актуальности "торгового предложения" — надпись на арабском языке: "13.03.2025, четверг".

Это уже не первая попытка распространения подобной дезинформации: в 2023 году в частном блоге пользователя "smoug1985" опубликовано сообщение о "перехваченном украинском контейнере с плутонием".

Таким образом, Москва готовила основу для этой информационной провокации еще с 2023 года, повторно используя старый реквизит.

Это попытка кремля нанести Украине репутационный удар перед новой властью Сирийской Арабской Республики, международными партнерами Украины, а также МАГАТЭ. Государство-агрессор продолжает манипулировать темой глобальной ядерной безопасности, на что свободный мир должен жестко реагировать.

Андрей Юсов

Андрей Юсов

Представитель ГУР МО Украины

ГУР МО Украины продолжает отслеживать дезинформационную активность вражеских спецслужб.

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