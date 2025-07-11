Келлог анонсував незвичний візит до України після заяв Трампа

Спецпосланець президента США Дональда Трампа Кіт Келлог офіційно підтвердив, що незабаром прибуде до України з візитом. За його словами, він буде дійсно тривалим.
Головні тези:
- Кіт Келлог стверджує, що він перебуватиме у Києву 7 днів поспіль.
- Він прибуде до України на тлі рішучих рішень Трампа для завершення війни.
Келлог збирається до України
За словами американського посадовця, він має намір відвідати Україну наступного тижня, в понеділок, 14 липня.
З такою заявою посланець Трампа виступив під час конференції в Римі, спілкуючись з українською журналісткою.
Кіт Келлог звернув увагу на те, що його візит до Києва буде незвичним, адже він триватиме цілий тиждень.
За попередніми даними, у межах візиту до Києва Кіт Келлог проведе низку зустрічей, пов’язаних із політикою адміністрації Дональда Трампа щодо України.
Що також важливо розуміти, анонсований візит посланця президента США до столиці співпадає з нещодавньою заявою Дональда Трампа.
Останній пообіцяв, що зробить важливу заяву щодо Росії в понеділок, 14 липня.
За попередніми даними, може йтися про посилення санкційного тиску на РФ.
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