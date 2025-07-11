Келлог анонсував незвичний візит до України після заяв Трампа
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Політика
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Келлог анонсував незвичний візит до України після заяв Трампа

Келлог збирається до України
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Спецпосланець президента США Дональда Трампа Кіт Келлог офіційно підтвердив, що незабаром прибуде до України з візитом. За його словами, він буде дійсно тривалим. 

Головні тези:

  • Кіт Келлог стверджує, що він перебуватиме у Києву 7 днів поспіль.
  • Він прибуде до України на тлі рішучих рішень Трампа для завершення війни.

Келлог збирається до України

За словами американського посадовця, він має намір відвідати Україну наступного тижня, в понеділок, 14 липня.

З такою заявою посланець Трампа виступив під час конференції в Римі, спілкуючись з українською журналісткою.

Кіт Келлог звернув увагу на те, що його візит до Києва буде незвичним, адже він триватиме цілий тиждень.

Американський представник також згадав про надзвичайну насиченість своєї програми, пожартувавши, що через щільний графік йому навіть не вистачає часу на сніданок.

За попередніми даними, у межах візиту до Києва Кіт Келлог проведе низку зустрічей, пов’язаних із політикою адміністрації Дональда Трампа щодо України.

Що також важливо розуміти, анонсований візит посланця президента США до столиці співпадає з нещодавньою заявою Дональда Трампа.

Останній пообіцяв, що зробить важливу заяву щодо Росії в понеділок, 14 липня.

За попередніми даними, може йтися про посилення санкційного тиску на РФ.

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