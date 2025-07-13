Що КНДР передала Росії — попередження Південної Кореї

Як вдалося дізнатися військовій розвідці Південної Кореї, Північна Корея могла надіслати країні-агресорці Росії понад 12 мільйонів снарядів калібру 152 мм для підтримки її загарбницької війни проти України.

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Агентство військової розвідки (DIA) Південної Кореї попереджає, що Північна Корея надіслала Росії близько 28 000 контейнерів зі зброєю та артилерійськими снарядами.

Якщо рахувати з одиничними снарядами калібру 152 мм, (кількість поставлених снарядів), як передбачається, досягла понад 12 мільйонів, — мовиться у звіті розвідників. Поширити

Що важливо розуміти, лише протягом останнього року Північна Корея передала Росії звичайні озброєння і близько 13 000 військовослужбовців для підтримки військових зусиль Москви.

Цілком можливо, режим Кім Чен Ина відправить додаткові війська до Росії в липні або серпні — про це вдалося дізнатися сеульському шпигунському агентству.

Російські пропагандисти стверджують, що Північна Корея відправить 5 000 "військових будівельників" і 1 000 "саперів" до російського Курська, де проводить свою операцію українська армія.