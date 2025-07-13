Що КНДР передала Росії — попередження Південної Кореї
Категорія
Світ
Дата публікації

Що КНДР передала Росії — попередження Південної Кореї

Кім Чен Ин
Read in English
Джерело:  Yonhap

Як вдалося дізнатися військовій розвідці Південної Кореї, Північна Корея могла надіслати країні-агресорці Росії понад 12 мільйонів снарядів калібру 152 мм для підтримки її загарбницької війни проти України.

Головні тези:

  • Росія отримала від КНДР близько 28 000 контейнерів зі зброєю та артилерійськими снарядами.
  • Незабаром Північна Корея також відправить додаткові війська до РФ.

Співпраця КНДР та РФ продовжує посилюватися

Агентство військової розвідки (DIA) Південної Кореї попереджає, що Північна Корея надіслала Росії близько 28 000 контейнерів зі зброєю та артилерійськими снарядами.

Якщо рахувати з одиничними снарядами калібру 152 мм, (кількість поставлених снарядів), як передбачається, досягла понад 12 мільйонів, — мовиться у звіті розвідників.

Що важливо розуміти, лише протягом останнього року Північна Корея передала Росії звичайні озброєння і близько 13 000 військовослужбовців для підтримки військових зусиль Москви.

Цілком можливо, режим Кім Чен Ина відправить додаткові війська до Росії в липні або серпні — про це вдалося дізнатися сеульському шпигунському агентству.

Російські пропагандисти стверджують, що Північна Корея відправить 5 000 "військових будівельників" і 1 000 "саперів" до російського Курська, де проводить свою операцію українська армія.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
У КНДР відкрили "елітний" курорт для росіян — поряд ракетний полігон
курорт
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп розкрив свій план щодо КНДР
Що замислив Трамп щодо КНДР
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
КНДР хоче відправити на війну проти України велику кількість окупантів
Що відом про плани КНДР щодо допомоги РФ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?