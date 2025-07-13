Что КНДР передала России — предупреждение Южной Кореи

Как удалось узнать военной разведке Южной Кореи, Северная Корея могла отправить стране-агрессорке России более 12 миллионов снарядов калибра 152 мм для поддержки ее захватнической войны против Украины.

Сотрудничество КНДР и РФ продолжает усиливаться

Агентство военной разведки (DIA) Южной Кореи предупреждает, что Северная Корея послала России около 28 000 контейнеров с оружием и артиллерийскими снарядами.

Если считать с единичными снарядами калибра 152 мм, (количество поставленных снарядов), как предполагается, достигло более 12 миллионов, — сказано в отчете разведчиков. Поделиться

Что важно понимать, только за последний год Северная Корея передала России обычные вооружения и около 13 000 военнослужащих для поддержки военных усилий Москвы.

Вполне возможно, режим Ким Чен Ына отправит дополнительные войска в Россию в июле или августе — об этом удалось узнать сеульскому шпионскому агентству.

Российские пропагандисты утверждают, что Северная Корея отправит 5 000 "военных строителей" и 1 000 "саперов" в российский Курск, где проводит свою операцию украинская армия.