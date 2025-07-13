Что КНДР передала России — предупреждение Южной Кореи

Как удалось узнать военной разведке Южной Кореи, Северная Корея могла отправить стране-агрессорке России более 12 миллионов снарядов калибра 152 мм для поддержки ее захватнической войны против Украины.
Главные тезисы
- Россия получила от КНДР около 28 тысяч контейнеров с оружием и артиллерийскими снарядами.
- Вскоре Северная Корея также направит дополнительные войска в РФ.
Сотрудничество КНДР и РФ продолжает усиливаться
Агентство военной разведки (DIA) Южной Кореи предупреждает, что Северная Корея послала России около 28 000 контейнеров с оружием и артиллерийскими снарядами.
Что важно понимать, только за последний год Северная Корея передала России обычные вооружения и около 13 000 военнослужащих для поддержки военных усилий Москвы.
Вполне возможно, режим Ким Чен Ына отправит дополнительные войска в Россию в июле или августе — об этом удалось узнать сеульскому шпионскому агентству.
Российские пропагандисты утверждают, что Северная Корея отправит 5 000 "военных строителей" и 1 000 "саперов" в российский Курск, где проводит свою операцию украинская армия.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-