Россия готовится к решающей битве с Украиной — политолог

Страна-агрессорка РФ на протяжении последних недель прибегает к эскалации в войне против Украины, в частности, усиливая дроновый и ракетный террор. Многие иностранные эксперты пришли к выводу, что российский диктатор Владимир Путин решил пойти ва-банк и готовится к решающей битве.
Главные тезисы
- По мнению экспертов, сейчас у Путина две стратегические цели.
- Речь идет об уничтожении украинского военно-промышленного комплекса и деморализации народа Украины.
Что задумал Путин
Эксперт по военной технике Дэвид Хэмблинг обращает внимание на то, что в настоящее время Россия производит тысячи дронов ежемесячно.
Полковник Маркус Райснер по австрийским вооруженным силам считает, что Путин имеет 2 стратегические цели в его последних комбинированных атаках:
уничтожить военно-промышленный комплекс Украины;
повлиять на украинскую общественность.
С важным предупреждением выступил также немецкий политолог Андреас Гайнеманн-Грюдер.
По мнению последнего, цель Путина — вывести из строя украинскую ПВО настолько, чтобы потери не могли быть компенсированы поставками из западных стран.
Политолог также считает, что эти атаки могут означать, что Россия готовится к "решающей битве" в этой войне.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-