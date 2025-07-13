Россия готовится к решающей битве с Украиной — политолог
Категория
Украина
Дата публикации

Россия готовится к решающей битве с Украиной — политолог

армия РФ
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Источник:  DW

Страна-агрессорка РФ на протяжении последних недель прибегает к эскалации в войне против Украины, в частности, усиливая дроновый и ракетный террор. Многие иностранные эксперты пришли к выводу, что российский диктатор Владимир Путин решил пойти ва-банк и готовится к решающей битве.

Главные тезисы

  • По мнению экспертов, сейчас у Путина две стратегические цели.
  • Речь идет об уничтожении украинского военно-промышленного комплекса и деморализации народа Украины.

Что задумал Путин

Эксперт по военной технике Дэвид Хэмблинг обращает внимание на то, что в настоящее время Россия производит тысячи дронов ежемесячно.

Это количество может составлять десятки тысяч, и этого достаточно, чтобы затопить большинство систем обороны, которые могут сбивать ракеты, — предупреждает он.

Полковник Маркус Райснер по австрийским вооруженным силам считает, что Путин имеет 2 стратегические цели в его последних комбинированных атаках:

  1. уничтожить военно-промышленный комплекс Украины;

  2. повлиять на украинскую общественность.

Целенаправленные атаки на население, которое должно быть еще более ослаблено террором, является косвенной попыткой оказывать давление на украинское правительство, предупреждает полковник.

С важным предупреждением выступил также немецкий политолог Андреас Гайнеманн-Грюдер.

По мнению последнего, цель Путина — вывести из строя украинскую ПВО настолько, чтобы потери не могли быть компенсированы поставками из западных стран.

Политолог также считает, что эти атаки могут означать, что Россия готовится к "решающей битве" в этой войне.

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