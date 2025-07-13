СБУ ліквідувала кілерів, які убили полковника Служби безпеки — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

СБУ ліквідувала кілерів, які убили полковника Служби безпеки — відео

СБУ
СБУ
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13 липня стало відомо, що співробітники Служби безпеки України у межах проведення спецоперації ліквідували агентів російських спецслужб, які за завданням ФСБ РФ здійснили убивство полковника СБУ в Києві. Що важливо розуміти, спецоперацією з пошуку вбивць українського захисника особисто керував голова спецслужби, генерал-лейтенант Василь Малюк. 

Головні тези:

  • За результатами розшукових заходів було виявлено та ліквідовано агентурно-бойову групу ФСБ РФ.
  • Ефективна протидія російським спецслужбам - пріоритетна мета діяльності СБУ.

СБУ ліквідувала російських агентів

Як зазначив Василь Малюк, агентурно-бойовоа група ФСБ РФ була завчасно маршрутована в Україну і три дні тому вчинила вбивство співробітника СБУ, полковника Івана Воронича.

За результатами проведення негласних розшукових, активно-контррозвідувальних заходів вороже лігво було виявлено. Під час затримання вони почали чинити опір, був вогневий контакт, тож негідники ліквідовані. Хочу нагадати, що єдина перспектива ворога на території України — це смерть!

Василь Малюк

Василь Малюк

Глава СБУ

На цьому тлі Малюк висловив вдячність за професіоналізм і підтримку співробітникам Департаменту карного розшуку Національної поліції України.

Глава СБУ звернув увагу на те, що ефективна протидія російським спецслужбам — ключовий напрямок діяльності для Служби безпеки.

Що важливо розуміти, вона діє на випередження та запобігає 85% злочинів, які ворог намагається вчиняти на території нашої держави.

Що відомо про вбивство Івана Воронича

11 липня вбивство здійснили двоє осіб — чоловік і жінка. Куратор наказав їм слідкувати за співробітником СБУ, встановити його графік дня та маршрути пересування.

Після цього кілерам передали координати схрону, де знаходився пістолет з глушником.

Здійснивши убивство полковника Служби безпеки, кілери намагалися «залягти на дно». Але співробітники СБУ та Нацполіції встановили їхнє місцеперебування на Київщині. Сьогодні зранку було проведено спецоперацію, під час якої члени агентурно-бойової групи фсб рф стали чинити опір, тож вони були ліквідовані.

Окрім того, наголошується, що заходи проводилися за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора України.

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