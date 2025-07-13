СБУ ліквідувала кілерів, які убили полковника Служби безпеки — відео

13 липня стало відомо, що співробітники Служби безпеки України у межах проведення спецоперації ліквідували агентів російських спецслужб, які за завданням ФСБ РФ здійснили убивство полковника СБУ в Києві. Що важливо розуміти, спецоперацією з пошуку вбивць українського захисника особисто керував голова спецслужби, генерал-лейтенант Василь Малюк.
Головні тези:
- За результатами розшукових заходів було виявлено та ліквідовано агентурно-бойову групу ФСБ РФ.
- Ефективна протидія російським спецслужбам - пріоритетна мета діяльності СБУ.
СБУ ліквідувала російських агентів
Як зазначив Василь Малюк, агентурно-бойовоа група ФСБ РФ була завчасно маршрутована в Україну і три дні тому вчинила вбивство співробітника СБУ, полковника Івана Воронича.
На цьому тлі Малюк висловив вдячність за професіоналізм і підтримку співробітникам Департаменту карного розшуку Національної поліції України.
Глава СБУ звернув увагу на те, що ефективна протидія російським спецслужбам — ключовий напрямок діяльності для Служби безпеки.
Що важливо розуміти, вона діє на випередження та запобігає 85% злочинів, які ворог намагається вчиняти на території нашої держави.
Що відомо про вбивство Івана Воронича
11 липня вбивство здійснили двоє осіб — чоловік і жінка. Куратор наказав їм слідкувати за співробітником СБУ, встановити його графік дня та маршрути пересування.
Після цього кілерам передали координати схрону, де знаходився пістолет з глушником.
Окрім того, наголошується, що заходи проводилися за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора України.
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