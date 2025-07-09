СБУ затримала у Києві китайських шпигунів

9 липня Служба безпеки України офіційно підтвердила, що затримала у столиці китайських шпигунів, які збирали секретні технології виробництва українських ракет “Нептун”.
Головні тези:
- Ракетний комплекс “Нептун” є унікальним озброєнням Сил оборони України.
- Один з затриманих шпигунів – колишній студент київського технічного вишу.
Китайських шпигунів спіймали на гарячому
Це вдалося зробити Контррозвідці Служби безпеки України — саме вона затримала у Києві двох громадян Китайської Народної Республіки.
Вони мали намір нелегально вивезти до КНР секретну документацію щодо українського ракетного комплексу РК-360МЦ “Нептун”.
Що важливо розуміти, це унікальне озброєння Сил оборони України, головне завдання якого — вогневе ураження всіх видів бойових та десантних кораблів.
Ні для кого не секрет, що саме за допомогою “Нептуна” вдалося знищити флагман Чорноморського флоту РФ — ракетний крейсер “Москва”.
Згідно з даними СБУ, один з китайських шпигунів — 24-річний ексстудент одного з київських технічних вишів.
З цією метою він робив все можливе, щоб завербувати українського громадянина, який має відношення до розробок новітніх озброєнь Сил оборони.
Контррозвідка СБУ викрила шпигуна ще на початковому етапі його розвідактивності й затримала “на гарячому” під час передачі йому таємних документів.
Після цього вдалося затримати його батька, який мав передати секретні відомості до спецслужб КНР.
СБУ повідомила затриманим про підозру за ч. 1 ст. 114 Кримінального кодексу України (шпигунство).
Підозрюваним загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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