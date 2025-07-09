СБУ затримала у Києві китайських шпигунів

9 липня Служба безпеки України офіційно підтвердила, що затримала у столиці китайських шпигунів, які збирали секретні технології виробництва українських ракет “Нептун”.

Китайських шпигунів спіймали на гарячому

Це вдалося зробити Контррозвідці Служби безпеки України — саме вона затримала у Києві двох громадян Китайської Народної Республіки.

Вони мали намір нелегально вивезти до КНР секретну документацію щодо українського ракетного комплексу РК-360МЦ “Нептун”.

Що важливо розуміти, це унікальне озброєння Сил оборони України, головне завдання якого — вогневе ураження всіх видів бойових та десантних кораблів.

Ні для кого не секрет, що саме за допомогою “Нептуна” вдалося знищити флагман Чорноморського флоту РФ — ракетний крейсер “Москва”.

Згідно з даними СБУ, один з китайських шпигунів — 24-річний ексстудент одного з київських технічних вишів.

Він залишився у Києві після того як у 2023 році його відрахували за академічну неуспішність. Інший фігурант — його батько, який постійно проживав у КНР, але періодично навідувався в Україну, щоб особисто координувати агентурну роботу свого сина. За матеріалами справи, колишній китайський студент мав здобути технічну документацію з виробництва українських «Нептунів». Поширити

З цією метою він робив все можливе, щоб завербувати українського громадянина, який має відношення до розробок новітніх озброєнь Сил оборони.

Контррозвідка СБУ викрила шпигуна ще на початковому етапі його розвідактивності й затримала “на гарячому” під час передачі йому таємних документів.

Після цього вдалося затримати його батька, який мав передати секретні відомості до спецслужб КНР.

СБУ повідомила затриманим про підозру за ч. 1 ст. 114 Кримінального кодексу України (шпигунство).