Коригував удари РФ по Києву — СБУ затримала неповнолітнього агента російських спецслужб
Категорія
Україна
Дата публікації

Коригував удари РФ по Києву — СБУ затримала неповнолітнього агента російських спецслужб

СБУ
СБУ

Служба безпеки затримала агента ФСБ, який коригував ракетно-дронові атаки РФ по Києву. За матеріалами справи, замовлення окупантів виконував 17-річний випускник столичної школи, якого рашисти завербували на Телеграм-каналах з пошуку «легких грошей».

Головні тези:

  • Затримано 17-річного агента ФСБ, який коригував удари РФ по Києву.
  • Підліток отримав завдання проводити дорозвідку на об'єктах і зафіксовувати їхній технічний стан.
  • Зловмисник під вартою і обвинувачується у державній зраді в умовах воєнного стану.

Підліток коригував російські удари по Києву

Головним завданням агента було проведення дорозвідки: він отримав від куратора координати потенційних цілей і мав зафіксувати їхній зовнішній технічний стан.

Серед основних локацій, якими цікавився ворог, були енергооб’єкти, штаби Сил оборони та об’єкти системи ППО, яка захищає повітряний простір столичного регіону України.

Співробітники СБУ затримали зловмисника неподалік одного з військових управлінь ЗСУ, щодо якого він готував «агентурний звіт».

На місці події у фігуранта вилучено телефон, на який він фотографував визначені російським куратором об’єкти.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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