Коригував удари РФ по Києву — СБУ затримала неповнолітнього агента російських спецслужб

Служба безпеки затримала агента ФСБ, який коригував ракетно-дронові атаки РФ по Києву. За матеріалами справи, замовлення окупантів виконував 17-річний випускник столичної школи, якого рашисти завербували на Телеграм-каналах з пошуку «легких грошей».
Головні тези:
- Затримано 17-річного агента ФСБ, який коригував удари РФ по Києву.
- Підліток отримав завдання проводити дорозвідку на об'єктах і зафіксовувати їхній технічний стан.
- Зловмисник під вартою і обвинувачується у державній зраді в умовах воєнного стану.
Підліток коригував російські удари по Києву
Головним завданням агента було проведення дорозвідки: він отримав від куратора координати потенційних цілей і мав зафіксувати їхній зовнішній технічний стан.
Співробітники СБУ затримали зловмисника неподалік одного з військових управлінь ЗСУ, щодо якого він готував «агентурний звіт».
На місці події у фігуранта вилучено телефон, на який він фотографував визначені російським куратором об’єкти.
Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
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