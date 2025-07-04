Корректировал удары РФ по Киеву — СБУ задержала несовершеннолетнего агента российских спецслужб

Служба безопасности задержала агента ФСБ, корректировавшего ракетно-дроновые атаки РФ по Киеву. По материалам дела, заказы окупантов выполнял 17-летний выпускник столичной школы, которого рашисты завербовали на Телеграмм-каналах по поиску «легких денег».

Подросток корректировал российские удары по Киеву

Главной задачей агента было проведение доразведки: он получил от куратора координаты потенциальных целей и должен был зафиксировать их внешнее техническое состояние.

Среди основных локаций, которыми интересовался враг, были энергообъекты, штабы сил обороны и объекты системы ПВО, которая защищает воздушное пространство столичного региона Украины. Поделиться

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника возле одного из военных управлений ВСУ, по которому он готовил «агентский отчет».

На месте происшествия у фигуранта изъят телефон, на который фотографировал определенные российским куратором объекты.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).