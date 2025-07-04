Корректировал удары РФ по Киеву — СБУ задержала несовершеннолетнего агента российских спецслужб

Служба безопасности задержала агента ФСБ, корректировавшего ракетно-дроновые атаки РФ по Киеву. По материалам дела, заказы окупантов выполнял 17-летний выпускник столичной школы, которого рашисты завербовали на Телеграмм-каналах по поиску «легких денег».
Главные тезисы
- 17-летний выпускник школы был задержан СБУ за корректировку ударов РФ по Киеву.
- Агент ФСБ выполнял заказы оккупантов, проводил доразведку на объектах и фиксировал их техническое состояние
- Главной задачей агента было собирать информацию о потенциальных целях РФ в столице Украины, таких как энергообъекты и объекты ПВО.
Подросток корректировал российские удары по Киеву
Главной задачей агента было проведение доразведки: он получил от куратора координаты потенциальных целей и должен был зафиксировать их внешнее техническое состояние.
Сотрудники СБУ задержали злоумышленника возле одного из военных управлений ВСУ, по которому он готовил «агентский отчет».
На месте происшествия у фигуранта изъят телефон, на который фотографировал определенные российским куратором объекты.
Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).
Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
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