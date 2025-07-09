СБУ задержала в Киеве китайских шпионов

9 июля Служба безопасности Украины официально подтвердила, что задержала в столице китайских шпионов, собиравших секретные технологии производства украинских ракет "Нептун".
Главные тезисы
- Ракетный комплекс "Нептун" является уникальным вооружением Сил обороны Украины.
- Один из задержанных шпионов – бывший студент киевского технического вуза.
Китайских шпионов поймали с поличным
Это удалось сделать Контрразведке Службы безопасности Украины — именно она задержала в Киеве двух граждан Китайской Народной Республики.
Они намеревались нелегально вывезти в КНР секретную документацию по украинскому ракетному комплексу РК-360МЦ "Нептун".
Что важно понимать, это уникальное вооружение Сил обороны Украины, главная задача которого — огненное поражение всех видов боевых и десантных кораблей.
Ни для кого не секрет, что именно с помощью “Нептуна” удалось уничтожить флагман Черноморского флота РФ — ракетный крейсер “Москва”.
Согласно данным СБУ, один из китайских шпионов — 24-летний экс-студент одного из киевских технических вузов.
С этой целью он делал все возможное, чтобы завербовать украинского гражданина, который был причастен к разработкам новейших вооружений Сил обороны.
Контрразведка СБУ разоблачила шпиона еще на начальном этапе его разведактивности и задержала "на горячем" во время передачи ему тайных документов.
После этого удалось задержать его отца, который должен был передать секретные сведения спецслужбам КНР.
СБУ сообщила задержанным о подозрении по ч. 1 ст. 114 Уголовного кодекса Украины (шпионаж).
Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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