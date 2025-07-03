СБУ дронами уничтожила российские склады БК вблизи оккупированного Харцызска — видео

Летняя "бавовна" от СБУ в Харцызске: что известно

Вчера дроны СБУ успешно поразили склады боеприпасов армии РФ в селе Большое Орехово недалеко от Харцызска (Донецкая обл.).

Начиная с 22 часов, на складах раздавались взрывы, а впоследствии началась мощная вторичная детонация боеприпасов и пожар.

Харцызск расположен недалеко от временно оккупированных Макеевки и Донецка и имеет важное стратегическое значение, потому что используется россиянами как тыловая база.

Враг разместил там командные пункты, логистические центры и склады с боеприпасами. Все они являются законными военными целями. Поделиться

СБУ продолжает системную работу по ослаблению тыловых баз армии РФ. Любая схожая спецоперация понижает наступательный потенциал неприятеля. Сезон летней «бавовны» от СБУ в разгаре!

Вчера поздно вечером в сети появились видео о подтвержденном СБУ 3 июля "хлопке".