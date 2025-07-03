СБУ дронами уничтожила российские склады БК вблизи оккупированного Харцызска — видео

Дроны СБУ 2 июля взорвали российские склады боеприпасов у временно оккупированного Харцызска.
Главные тезисы
- Спецоперация СБУ направлена на ослабление тыловых баз армии РФ и снижение ее наступательного потенциала.
- Харцызск имеет стратегическое значение для россиян как тыловая база, поэтому уничтожение складов боеприпасов было важным шагом.
- Дроны СБУ успешно поразили склады боеприпасов армии РФ в селе Большое Орехово, вызвав мощные взрывы и пожар.
Летняя "бавовна" от СБУ в Харцызске: что известно
Вчера дроны СБУ успешно поразили склады боеприпасов армии РФ в селе Большое Орехово недалеко от Харцызска (Донецкая обл.).
Начиная с 22 часов, на складах раздавались взрывы, а впоследствии началась мощная вторичная детонация боеприпасов и пожар.
Харцызск расположен недалеко от временно оккупированных Макеевки и Донецка и имеет важное стратегическое значение, потому что используется россиянами как тыловая база.
СБУ продолжает системную работу по ослаблению тыловых баз армии РФ. Любая схожая спецоперация понижает наступательный потенциал неприятеля. Сезон летней «бавовны» от СБУ в разгаре!
Вчера поздно вечером в сети появились видео о подтвержденном СБУ 3 июля "хлопке".
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-