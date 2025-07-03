СБУ дронами знищила російські склади БК поблизу окупованого Харцизька — відео

Літня “бавовна” від СБУ у Харцизьку: що відомо

Вчора дрони СБУ успішно уразили склади боєприпасів армії РФ у селі Велике Оріхове неподалік Харцизька (Донецька обл.).

Починаючи з 22-ї години, на складах лунали вибухи, а згодом розпочалася потужна вторинна детонація боєприпасів та пожежа.

Харцизьк розташований недалеко від тимчасово окупованих Макіївки та Донецька і має важливе стратегічне значення, бо використовується росіянами як тилова база.

Ворог розмістив там командні пункти, логістичні центри та склади з боєприпасами. Усі вони є законними військовими цілями. Поширити

СБУ продовжує системну роботу з ослаблення тилових баз армії рф. Кожна подібна спецоперація знижує наступальний потенціал ворога. Сезон літньої «бавовни» від СБУ в розпалі!

Вчора пізно ввечері в мережі з’явилися відео щодо підтвердженої СБУ 3 липня “бавовни”.