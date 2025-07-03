СБУ дронами знищила російські склади БК поблизу окупованого Харцизька — відео

Дрони СБУ 2 липня висадили в повітря російські склади боєприпасів біля тимчасово окупованого Харцизька.
Головні тези:
- СБУ дронами знищила російські склади боєприпасів у Харцизьку.
- Окупований Харцизьк має стратегічне значення для росіян як тилова база.
- Спецоперація СБУ спрямована на ослаблення тилових баз армії РФ та зниження наступального потенціалу ворога.
Літня “бавовна” від СБУ у Харцизьку: що відомо
Вчора дрони СБУ успішно уразили склади боєприпасів армії РФ у селі Велике Оріхове неподалік Харцизька (Донецька обл.).
Починаючи з 22-ї години, на складах лунали вибухи, а згодом розпочалася потужна вторинна детонація боєприпасів та пожежа.
Харцизьк розташований недалеко від тимчасово окупованих Макіївки та Донецька і має важливе стратегічне значення, бо використовується росіянами як тилова база.
СБУ продовжує системну роботу з ослаблення тилових баз армії рф. Кожна подібна спецоперація знижує наступальний потенціал ворога. Сезон літньої «бавовни» від СБУ в розпалі!
Вчора пізно ввечері в мережі з’явилися відео щодо підтвердженої СБУ 3 липня “бавовни”.
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