Элитный "крот". СБУ задержала предателя в Воздушных силах ВСУ

Военная контрразведка Службы безопасности во взаимодействии с Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины сорвала новую попытку РФ получить координаты авиационной инфраструктуры ВСУ.
Главные тезисы
- Спецоперация СБУ: задержание предателя в Воздушных силах ВСУ, работавшего на российскую разведку.
- Украинский майор передавал информацию об авиации для возможных ракетно-дроновых ударов.
- Под стражей предатель и его экс-жена, обвиняемая в государственном предательстве, совершенном по предварительному сговору в условиях военного положения.
Предатель в ВС корректировал вражеский огонь
Во время спецоперации на Львовщине задержан майор Воздушных Сил ВСУ, который оказался российским агентом. Окупать завербовали его из-за бывшей жены-экс-военной, работающей на агрессора в Мелитополе.
По материалам дела, подрывную деятельность "крота" координировал кадровый сотрудник отдела спецопераций "Альфа" ФСБ Александр Белодедов.
Главной задачей агента был сбор информации об украинской военной авиации. В частности, враг пытался получить координаты оперативных аэродромов, логистических хабов и центров технического обслуживания боевых самолетов ВСУ.
Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили «крота», задокументировали его контакты с российской спецслужбой и задержали.
Также Служба безопасности провела комплексные меры по обеспечению локаций украинских войск.
На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).
Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Также за госпредательство в условиях войны заочное подозрение получила его экс-жена, которая находится на временно захваченной южной части Украины.
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