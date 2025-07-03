Элитный "крот". СБУ задержала предателя в Воздушных силах ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации

Элитный "крот". СБУ задержала предателя в Воздушных силах ВСУ

СБУ
предатель
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Военная контрразведка Службы безопасности во взаимодействии с Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины сорвала новую попытку РФ получить координаты авиационной инфраструктуры ВСУ.

Главные тезисы

  • Спецоперация СБУ: задержание предателя в Воздушных силах ВСУ, работавшего на российскую разведку.
  • Украинский майор передавал информацию об авиации для возможных ракетно-дроновых ударов.
  • Под стражей предатель и его экс-жена, обвиняемая в государственном предательстве, совершенном по предварительному сговору в условиях военного положения.

Предатель в ВС корректировал вражеский огонь

Во время спецоперации на Львовщине задержан майор Воздушных Сил ВСУ, который оказался российским агентом. Окупать завербовали его из-за бывшей жены-экс-военной, работающей на агрессора в Мелитополе.

По материалам дела, подрывную деятельность "крота" координировал кадровый сотрудник отдела спецопераций "Альфа" ФСБ Александр Белодедов.

Главной задачей агента был сбор информации об украинской военной авиации. В частности, враг пытался получить координаты оперативных аэродромов, логистических хабов и центров технического обслуживания боевых самолетов ВСУ.

В случае получения соответствующих геолокаций, оккупанты надеялись нанести по ним ракетно-дроновые удары.

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили «крота», задокументировали его контакты с российской спецслужбой и задержали.

Также Служба безопасности провела комплексные меры по обеспечению локаций украинских войск.

На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Также за госпредательство в условиях войны заочное подозрение получила его экс-жена, которая находится на временно захваченной южной части Украины.

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