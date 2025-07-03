Элитный "крот". СБУ задержала предателя в Воздушных силах ВСУ

Военная контрразведка Службы безопасности во взаимодействии с Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины сорвала новую попытку РФ получить координаты авиационной инфраструктуры ВСУ.

Предатель в ВС корректировал вражеский огонь

Во время спецоперации на Львовщине задержан майор Воздушных Сил ВСУ, который оказался российским агентом. Окупать завербовали его из-за бывшей жены-экс-военной, работающей на агрессора в Мелитополе.

По материалам дела, подрывную деятельность "крота" координировал кадровый сотрудник отдела спецопераций "Альфа" ФСБ Александр Белодедов.

Главной задачей агента был сбор информации об украинской военной авиации. В частности, враг пытался получить координаты оперативных аэродромов, логистических хабов и центров технического обслуживания боевых самолетов ВСУ.

В случае получения соответствующих геолокаций, оккупанты надеялись нанести по ним ракетно-дроновые удары. Поделиться

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили «крота», задокументировали его контакты с российской спецслужбой и задержали.

Также Служба безопасности провела комплексные меры по обеспечению локаций украинских войск.

На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.