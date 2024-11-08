Готовил удары РФ по Украине. "Крот" ГРУ служил в военкомате на Волыни
Категория
Украина
Дата публикации

Готовил удары РФ по Украине. "Крот" ГРУ служил в военкомате на Волыни

СБУ
ГРУ
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Полученную информацию агент направлял своему российскому куратору через анонимный чат в мессенджере.

Главные тезисы

  • Агент ГРУ на Волыни использовал анонимный чат для передачи важной информации о потенциальных целях атак.
  • СБУ задокументировала действия российского агента, уличила его в предательстве и задержала.
  • Агент находился в прямой связи с кадровым сотрудником ГРУ, передавая информацию о потенциальных целях атак России по Украине.

СБУ разоблачила российского "крота" в рядах ТЦК на Волыни

Военная контрразведка СБУ уличила российского агента, задокументировала его преступления и задержала. Одновременно были проведены дополнительные мероприятия по обеспечению локаций сил обороны.

Во время обысков у задержанного изъят мобильный телефон с доказательствами его сотрудничества с РФ.

По данным следствия, фигурант попал в поле зрения оккупантов через своих родственников в России, с которыми поддерживал контакт и разделял антиукраинские взгляды.

Им оказался 30-летний военнослужащий, проходивший службу в подразделении охраны местного ТЦК. По материалам дела, его дистанционно завербовал кадровый сотрудник военной разведки РФ (более известной как ГРУ).

Как свидетельствуют материалы, фигурант пытался установить и передать агрессору места базирования подразделений ВСУ, Службы безопасности и Национальной полиции.

Чтобы выполнить эту задачу, агент на служебном авто объезжал местность под видом рабочих поездок и фиксировал расположение военных объектов. Также он пытался обнаружить радиолокационные станции и зенитно-ракетные комплексы ВСУ для совершения вражеских обстрелов в обход украинской ПВО.

Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

СБУ задержала корректировщика атаки РФ по Сумам 22 октября

Как отметили в СБУ, корректировщиком вражеского огня оказался 23-летний житель Сум. Именно по его координатам, согласно расследованию, террористы атаковали город "Шахедом" 22 октября в результате чего погибли три человека, среди которых был ребенок.

Кроме того, предатель также разведывал для врага геолокации Сил обороны. Для этого он объезжал территорию Сум и близлежащих районов на своем автомобиле и скрыто фиксировал "нужные" объекты.

Установлено, что агент находился в прямой связи с кадровым сотрудником ГРУ. Для коммуникации они использовали анонимный чат в мессенджере, куда предатель направлял видео потенциальных целей с координатами и подробным описанием объектов.

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