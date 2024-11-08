Готував удари РФ по Україні. "Кріт" ГРУ служив у військкоматі на Волині

Отриману інформацію агент направляв своєму російському куратору через анонімний чат у месенджері.
Головні тези:
- СБУ розкрила співпрацю російського агента з ворогами та викрила його злочинні дії на Волині.
- Затриманий агент з РФ використовував анонімний чат для передачі важливої інформації щодо потенційних цілей і координат об’єктів для атак.
- Виявлено, що агент ГРУ проводив розвідку для ворога та брав участь у коригуванні ворожого вогню.
СБУ викрила російського “крота” в лавах ТЦК на Волині
Військова контррозвідка СБУ викрила російського агента, задокументувала його злочини і затримала. Одночасно були проведені додаткові заходи для убезпечення локацій Сил оборони.
За даними слідства, фігурант потрапив у поле зору окупантів через своїх родичів у Росії, з якими підтримував контакт і поділяв антиукраїнські погляди.
Ним виявився 30-річний військовослужбовець, що проходив службу у підрозділі охорони місцевого ТЦК. За матеріалами справи, його дистанційно завербував кадровий співробітник воєнної розвідки РФ (більш відомої як ГРУ).
Як свідчать матеріали провадження, фігурант намагався встановити і передати агресору місця базування підрозділів ЗСУ, Служби безпеки та Національної поліції.
Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
СБУ затримала коригувальника атаки РФ по Сумах 22 жовтня
Як зазначили в СБУ, коригувальником ворожого вогню виявився 23-річний мешканець Сум. Саме за його координатами, згідно з розслідуванням, терористи атакували місто "Шахедом" 22 жовтня внаслідок чого загинули троє людей, серед яких була дитина.
Встановлено, що агент перебував на прямому зв’язку з кадровим співробітником ГРУ. Для комунікації вони використовували анонімний чат у месенджері, куди зрадник направляв відео потенційних цілей з координатами та детальним описом об’єктів.
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