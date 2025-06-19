"Крот" в ВСУ готовил атаку России на ракетные комплексы «Нептун» — его задержали
Категория
Украина
Дата публикации

"Крот" в ВСУ готовил атаку России на ракетные комплексы «Нептун» — его задержали

СБУ
"крот"
Читати українською

Военная контрразведка Службы безопасности при содействии Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины и командующего Военно-Морскими силами ВСУ задержала еще одного агента РФ, который шпионил на врага в Силах обороны.

Главные тезисы

  • Агент российской военной разведки был задержан в Вооруженных Силах Украины за планирование воздушной атаки на украинские ракетные комплексы «Нептун» в Черном море.
  • Предатель должен был передать враждебным силам геолокации подразделения и охраняемые объекты, а также корректировать вражеские обстрелы по учебным центрам ВСУ.

СБУ задержала "крота" в ВСУ

По материалам дела фигурант готовил воздушную атаку рашистов на украинские ракетные комплексы «Нептун», которые держат под огненным контролем прибрежную акваторию Черного моря.

Как установило расследование, выполнением вражеской задачи занимался 33-летний военнослужащий, которого завербовала российская военная разведка (более известная как игра).

По поручению окупантов «крит» должен был передать им геолокации подразделения, где он проходит службу и охраняет противокорабельные комплексы «Нептун» на юге Украины.

В случае получения соответствующих координат, враг планировал совершить по ним комбинированный удар с использованием дронов-камикадзе и крылатых ракет.

Перед началом атаки куратор должен был предупредить агента об уходе на безопасное расстояние от зоны огневого поражения.

Военная контрразведка СБУ сорвала враждебные планы, когда своевременно разоблачила «крота» и задокументировала его разведактивность. После безопасности локаций Сил обороны Служба безопасности задержала фигуранта, когда он готовил агентурный «отчет» для оккупантов.

Кроме того, в процессе расследования стало известно, что фигурант дополнительно должен был скорректировать вражеские обстрелы по учебным центрам ВСУ, где проходил военную подготовку.

По данным следствия, мобилизованный попал в поле зрения агрессора при распространении пророссийских комментариев в чат-ботах минобороны России.

При обысках у задержанного изъят телефон с поличным на врага.

Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
"Крот" в ВСУ. Контрразведка СБУ задержала корректировщика ударов РФ по Донецкой области
СБУ
СБУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Готовил удары РФ по Украине. "Крот" ГРУ служил в военкомате на Волыни
СБУ
ГРУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
СБУ и Нацполиция разоблачили еще 5 диверсантов российских спецслужб
СБУ
СБУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?