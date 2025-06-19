"Крот" в ВСУ готовил атаку России на ракетные комплексы «Нептун» — его задержали

Военная контрразведка Службы безопасности при содействии Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины и командующего Военно-Морскими силами ВСУ задержала еще одного агента РФ, который шпионил на врага в Силах обороны.

СБУ задержала "крота" в ВСУ

По материалам дела фигурант готовил воздушную атаку рашистов на украинские ракетные комплексы «Нептун», которые держат под огненным контролем прибрежную акваторию Черного моря.

Как установило расследование, выполнением вражеской задачи занимался 33-летний военнослужащий, которого завербовала российская военная разведка (более известная как игра).

По поручению окупантов «крит» должен был передать им геолокации подразделения, где он проходит службу и охраняет противокорабельные комплексы «Нептун» на юге Украины.

В случае получения соответствующих координат, враг планировал совершить по ним комбинированный удар с использованием дронов-камикадзе и крылатых ракет. Поделиться

Перед началом атаки куратор должен был предупредить агента об уходе на безопасное расстояние от зоны огневого поражения.

Военная контрразведка СБУ сорвала враждебные планы, когда своевременно разоблачила «крота» и задокументировала его разведактивность. После безопасности локаций Сил обороны Служба безопасности задержала фигуранта, когда он готовил агентурный «отчет» для оккупантов.

Кроме того, в процессе расследования стало известно, что фигурант дополнительно должен был скорректировать вражеские обстрелы по учебным центрам ВСУ, где проходил военную подготовку.

По данным следствия, мобилизованный попал в поле зрения агрессора при распространении пророссийских комментариев в чат-ботах минобороны России.

При обысках у задержанного изъят телефон с поличным на врага.