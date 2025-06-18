СБУ и Нацполиция разоблачили еще 5 диверсантов российских спецслужб

Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией разоблачили еще пятерых граждан, которые по заказу россиян совершали диверсии в Запорожской, Киевской, Тернопольской и Харьковской областях.

Правоохранители задержали 5 российских диверсантов

В частности, в Запорожье задержали 36-летнего местного жителя, который поджег три военных внедорожника, проходивших техобслуживание после выполнения задач на южном направлении фронта. Он должен был уничтожить еще и мультивен, который защитники Украины использовали для перевозки боевого снаряжения на передовую.

В Киевской области с поличным задержали жителя столицы, который готовил сход с рельсов грузового поезда. Для этого он планировал установить на путях тормозной стопор.

В Тернопольской области — двое жителей поселка Гусятин, которые подожгли кроссовер военнослужащего Вооруженных сил Украины.

В Харькове задержана ранее осужденная за легкие телесные повреждения, которая по заказу россиян сожгла релейный шкаф сигнальной установки Укрзализныци. Поделиться

Установлено, что все фигуранты были завербованы через телеграмм-каналы по поиску легких денег.

Правоохранители провели в задержанных обысках. В результате изъяли доказательства сотрудничества со страной-агрессором.

Злоумышленникам объявили подозрение в соответствии с совершенными преступлениями по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 113 — диверсия, совершенная в условиях военного положения;

ч. 1 ст. 114-1 — препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период.

Подозреваемые находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.